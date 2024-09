AUS vs SCO: 50 गेंद और 146 रन, 20 चौके-9 छक्के, हेड, मार्श और जोश ने काटा गदर, स्कॉटलैंड की निकाल दी हवा, 9.4 ओवर में 156 रन बनाए

Highlights AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: ट्रैविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: ट्रैविस हेड ने 25 गेंद में 80 रन की पारी खेली। AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: कप्तान मार्श ने 12 गेंद 39 रन की पारी खेली।

AUS vs SCO Highest PowerPlay score in T20Is: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20 मैच में स्कॉटलैंड को क्रिकेट सीखा दी। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 9.4 ओवर में 156 रन बनाकर जीत हासिल की। ट्रैविस हेड (22 गेंदों पर 73 रन) और मिशेल मार्श (11 गेंदों पर 39 रन) ने 6 ओवर में एक विकेट पर 113 रन बना डाले। हेड ने 25 गेंद में 80 रन कूटे और इस दौरान 12 चौके और 5 छक्के मारे। कप्तान मार्श ने 12 गेंद 39 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। हेड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

Travis Head's blistering knock takes Australia to an easy win against Scotland in the first T20I 💥#SCOvAUS 📝: https://t.co/mop56JOlfqpic.twitter.com/vNaePHkQNO — ICC (@ICC) September 4, 2024

Some serious hitting to equal Marcus Stoinis' record for the fastest T20 international fifty by an Aussie man! pic.twitter.com/TCO1NgtfiB — cricket.com.au (@cricketcomau) September 4, 2024

जोश इंग्लिस ने 13 गेंद पर 27 रन बनाकर नाबाद रहे। 3 चौके और एक छक्का लगाया। इन तीनों खिलाड़ियों ने 50 गेंद का सामना किया और 146 रन कूटे। इस दौरान 20 चौके और 9 छक्के मारे। इनका स्ट्राइक रेट 300 से उपर रहा। स्कॉटलैंड खिलाड़ी की नानी याद दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 पावरप्ले में सर्वाधिक स्कोर बनाकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

Fraser-McGurk, Connolly, Bartlett - plenty of fresh faces for Australia as they take on Scotland in Edinburgh @qantas#RunwayReportpic.twitter.com/RLo5NRGOWV — cricket.com.au (@cricketcomau) September 4, 2024

