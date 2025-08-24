AUS vs SA: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने मचाई तबाही, तीनों शीर्षक्रम के बल्लेबाजों ने जड़े शतक, स्कोर पहुंचाया 400 पार

यह ऑस्ट्रेलिया का वनडे में तीसरा 400 से ज़्यादा का स्कोर और 50 ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया का वनडे में पहला 400 से ज़्यादा का स्कोर 2006 में जोहान्सबर्ग में हुए एक ऐतिहासिक मुकाबले में बना था।

By रुस्तम राणा | Updated: August 24, 2025 15:59 IST2025-08-24T15:59:46+5:302025-08-24T15:59:46+5:30

AUS vs SA: Travis Head, Mitchell Marsh and Cameron Green wreaked havoc, all three top order batsmen scored centuries | AUS vs SA: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने मचाई तबाही, तीनों शीर्षक्रम के बल्लेबाजों ने जड़े शतक, स्कोर पहुंचाया 400 पार

AUS vs SA: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने मचाई तबाही, तीनों शीर्षक्रम के बल्लेबाजों ने जड़े शतक, स्कोर पहुंचाया 400 पार

googleNewsNext

AUS vs SA 3rd ODI: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन के शतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 ओवरों में 431/2 का विशाल स्कोर बनाया। यह ऑस्ट्रेलिया का वनडे में तीसरा 400 से ज़्यादा का स्कोर और 50 ओवरों के क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा स्कोर था। ऑस्ट्रेलिया का वनडे में पहला 400 से ज़्यादा का स्कोर 2006 में जोहान्सबर्ग में हुए एक ऐतिहासिक मुकाबले में बना था।

पहले बल्लेबाजी करते हुए, हेड और मार्श ने 250 रनों की विशाल ओपनिंग साझेदारी की और इस तरह मैच दक्षिण अफ्रीका से छीन लिया। वनडे में यह तीसरा मौका था जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक बनाए हों। इससे पहले 2001 में भारत के सौरव गांगुली (127) और सचिन तेंदुलकर (101) और 2003 में इंग्लैंड के विक्रम सोलंकी (106) और मार्कस ट्रेस्कोथिक (नाबाद 114) ने शतक बनाए थे। हेड को आखिरकार 35वें ओवर में केशव महाराज ने 142 रन पर आउट कर दिया, जिसमें 17 चौके और पांच छक्के शामिल थे।

दो ओवर बाद ही मार्श भी आउट हो गए जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान 100 रन बनाकर सेनुरन मुथुस्वामी की गेंद पर रयान रिकेल्टन को कैच थमा बैठे। दो विकेट जल्दी गिरने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियाई टीम का कहर जारी रहा और ग्रीन और एलेक्स कैरी ने तीसरे विकेट के लिए 164 रनों की नाबाद साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीकी आक्रमण का डटकर सामना किया। ग्रीन 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कैरी 50 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पहली बार भी था जब एक वनडे पारी में तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने शतक बनाए हों।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर

434/4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2006
431/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025*
417/6 बनाम अफगानिस्तान, वाका, 2015
399/8 बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023

दक्षिण अफ्रीका पहले ही तीन मैचों की सीरीज़ जीत चुका है, उसने पहले दो मैच आसानी से जीत लिए थे। दक्षिण अफ्रीका ने पहला मैच 98 रनों से और दूसरा मैच 84 रनों से जीता था।

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamSouth Africa Cricket TeamODIMitchell Marshऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमवनडेमिशेल मार्श