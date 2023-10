AUS vs SA ICC World Cup 2023: 5 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, कौन किस पर भारी, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights पांच बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारत से 6 विकेट की हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में श्रीलंका को 102 रन से करारी शिकस्त दी थी।

AUS vs SA ICC World Cup 2023: भारत से हारने के बाद 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 2023 में 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दोनों टीम के बीच 50 ओवर के क्रिकेट में करीबी प्रतिद्वंद्विता है। वनडे वर्ल्ड कप और कुल मिलाकर वनडे में दोनों एक-दूसरे से कड़ी टक्कर देते हैं।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच आमने-सामने की भिड़ंत का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दोनों पक्षों ने अपनी 31 साल की एकदिवसीय क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में कुल 108 मैच खेले हैं। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगा। आप इसे स्टार स्पोटर्स और डिजनी हॉटस्टार पर देख सकते हैं।

"You can't afford to be zip-and-two in a World Cup" 💬



Ricky Ponting on what Australia needs to do to get their #CWC23 campaign back on track 🤔#AUSvSAhttps://t.co/g2JOEiIRGy