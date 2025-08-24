AUS vs SA: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की, युवा खिलाड़ी का अप्रत्याशित रिकॉर्ड

AUS vs SA 3rd ODI: कप्तान मिशेल मार्श, सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड और तीसरे नंबर पर पदोन्नत हुए कैमरन ग्रीन ने तेज़ शतक लगाकर ऑस्ट्रेलिया को रविवार को हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका पर 276 रनों की शानदार जीत दिलाई। मौजूदा विश्व चैंपियन, अपनी धरती पर सीरीज़ में सफ़ाई से बचने के लिए बेताब, ग्रेट बैरियर रीफ़ एरिना में खचाखच भरे दर्शकों के सामने 2-431 रन बनाकर आउट हो गए, जो वनडे इतिहास में देश का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। यह पहली बार था जब 50 ओवर के मैच में तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने शतक बनाए थे।

एक असंभव जीत के लिए 432 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए, प्रोटियाज़ 19 साल पहले जोहान्सबर्ग में अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सके और 24.5 ओवर में सिर्फ़ 155 रनों पर ढेर हो गए। युवा ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाँच विकेट लिए और छह ओवरों में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जो पुरुषों के वनडे मैचों में किसी ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह दक्षिण अफ्रीका की वनडे में सबसे बड़ी हार और ऑस्ट्रेलिया की 50 ओवरों के प्रारूप में दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्श ने हँसते हुए कहा, "यह बहुत ही अजीब दिन था।"

पुरुष वनडे में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च टीम स्कोर

4-434 बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2006

2-431 बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके, 2025

6-417 बनाम अफ़ग़ानिस्तान, पर्थ, 2015

8-399 बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान द्वारा टॉस जीतकर सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, हेड और मार्श ने मिलकर 250 रनों की ओपनिंग साझेदारी की, जिसमें दोनों ने 23 चौके और 10 छक्के लगाए। यह ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी और कुल मिलाकर पाँचवीं सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग साझेदारी थी।

फॉर्म में वापसी करते हुए, हेड ने स्पिनर केशव महाराज का शिकार बनने से पहले 103 गेंदों में 142 रनों की पारी खेली और मात्र 80 गेंदों में अपना सातवाँ वनडे शतक पूरा किया। मार्श को भी पीछे नहीं रहना था, लेकिन अगली ही गेंद पर सेनुरन मुथुस्वामी की गेंद पर उनका ऊपरी किनारा लग गया और वे विकेटकीपर रयान रिकेल्टन को कैच थमा बैठे।

क्रम में ऊपर आए ग्रीन और एलेक्स कैरी ने तीसरे विकेट के लिए देर से आए तूफानी प्रदर्शन में नाबाद 164 रन जोड़े, जिसमें कैरी ने 48वें ओवर में अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। ग्रीन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 118* (55) रन की पारी के दौरान आठ बार बाउंड्री पार की, केवल 47 गेंदों में तिहरे आंकड़े की ओर बढ़ते हुए, यह प्रारूप में एक ऑस्ट्रेलियाई द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक बना।

पुरुषों के वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज़ शतक

40 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम नीदरलैंड, दिल्ली (2023)

47 - कैमरून ग्रीन बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके (2025)

51 - ग्लेन मैक्सवेल बनाम श्रीलंका, सिडनी (2015)

57 - जेम्स फॉल्कनर बनाम भारत, बेंगलुरु (2013)

कैरी, जो 50 रन बनाकर नाबाद रहे, का कैच 29 रन पर क्वेना मफाका ने कैच छोड़ दिया, जबकि तेज़ गेंदबाज़ वियान मुल्डर ने सात ओवरों में 0-93 का स्कोर बनाया, जो किसी दक्षिण अफ़्रीकी द्वारा वनडे में सबसे खराब गेंदबाज़ी है।

ऑस्ट्रेलिया वनडे में देश के सर्वोच्च टीम स्कोर, 2006 में वांडरर्स में दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 4-434 के कुख्यात स्कोर से काफ़ी पीछे रह गया।

दक्षिण अफ़्रीका कभी भी लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में नहीं दिख रहा था, नौवें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ों ज़ेवियर बार्टलेट (2-45) और सीन एबॉट (2-27) द्वारा पावरप्ले के दौरान शुरुआती बढ़त बनाने के बाद पूरी टीम 4-50 पर सिमट गई।

डेवाल्ड ब्रेविस ने 28 गेंदों में 49 रनों की मनोरंजक पारी के दौरान पाँच छक्के लगाए और फिर कॉनॉली का दूसरा शिकार बने, जो बाउंड्री के पास कैच आउट हुए।

पुरुषों के वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े

5-22 — कूपर कोनोली बनाम रॉयल्स, मैके, 2025

5-32 — ब्रैड हॉग बनाम वेस्टइंडीज, मेलबर्न, 2005

5-33 — शेन वार्न बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी, 1996

5-35 — माइकल क्लार्क बनाम श्रीलंका, दांबुला, 2004

