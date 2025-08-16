AUS vs SA 3rd T20I: डेवाल्ड ब्रेविस ने मारा ऐसा छक्का गेंद सीधे पहुंची स्टेडियम की छत पर | VIDEO

AUS Vs SA 3rd T20I: शनिवार को केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20आई मैच की शुरुआत बेहद रोमांचक रही। दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस ने छठे ओवर की चौथी गेंद पर बेन ड्वारशुइस की गेंद पर ज़ोरदार छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी शैली के लिए मशहूर ब्रेविस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। अपना दूसरा ओवर फेंक रहे ड्वारशुइस ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे ब्रेविस ने बखूबी परखा। अपने बल्ले के ज़ोरदार घुमाव से ब्रेविस ने गेंद को स्टैंड्स में पहुँचा दिया और प्रतिष्ठित कैज़लिस स्टेडियम की छत तक पहुँच गई। इस शॉट की ताकत और सटीकता ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों और क्षेत्ररक्षकों को हैरान कर दिया।

इस विशाल छक्के ने दक्षिण अफ़्रीकी पारी की दिशा तय कर दी, यह संकेत देते हुए कि वे यहाँ अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रेविस की आक्रामक शुरुआत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों पर दबाव डाला और उन्हें फिर से संगठित होकर रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया।

दक्षिण अफ़्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश मंगलवार को डार्विन के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान एक असाधारण पल देखकर दंग रह गए। एक दुर्लभ घटना में, बॉश ने एक ऐसी गेंद फेंकी जो स्टंप्स पर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरीं।

यह घटना ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर घटी। ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद फेंकते हुए बॉश ने मिशेल ओवेन की गेंद पर आक्रामक शॉट लगाने की कोशिश की। ओवेन पूरी तरह से चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप से टकराकर ज़िंग की गिल्लियाँ चमक उठीं। हालाँकि, क्रिकेट की किस्मत ने पलटवार किया और गिल्लियाँ अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रहीं और गेंद विकेटकीपर के पास पहुँच गई।

बॉश, जो स्पष्ट रूप से हैरान थे, अविश्वास में खड़े रह गए क्योंकि रीप्ले ने उस क्षण की असामान्य प्रकृति की पुष्टि की। क्रिकेट में ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं, लेकिन जब होते हैं, तो अक्सर खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच बहस और आकर्षण पैदा करते हैं।

यह क्षण सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया, और क्रिकेट प्रेमी इस बात पर अचंभित थे कि गेंद का प्रभाव इतना नहीं था कि गिल्लियाँ गिर जाएँ। हालाँकि इस गेंद ने बॉश को कोई विकेट नहीं दिलाया, लेकिन यह निश्चित रूप से मैच के सबसे चर्चित हाइलाइट्स में से एक था।