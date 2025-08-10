AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड की विस्फोटक पारी, हेज़लवुड और ड्वार्शुइस की घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया

रविवार को डार्विन में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड की 52 गेंदों में खेली गई 83 रनों की विस्फोटक पारी से 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए।

By रुस्तम राणा | Updated: August 10, 2025 19:11 IST2025-08-10T18:53:11+5:302025-08-10T19:11:47+5:30

AUS vs SA, 1st T20I: Tim David's explosive innings, Hazelwood and Dwarshuis' lethal bowling helped Australia beat South Africa by 17 runs | AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड की विस्फोटक पारी, हेज़लवुड और ड्वार्शुइस की घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया

AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड की विस्फोटक पारी, हेज़लवुड और ड्वार्शुइस की घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया

googleNewsNext

AUS vs SA, 1st T20I:  ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 17 रन से जीत लिया है। रविवार को डार्विन में खेले गए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड की 52 गेंदों में खेली गई 83 रनों की विस्फोटक पारी से 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 178 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 9 विकेट गिराकर 161 पर रोक दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कंगारू टीम की ओर से जोस हेजलवुड और बेन ड्वार्शुइस ने 3-3 विकेट चटाकाए। 

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर यह लगातार छठी जीत है। कुल मिलाकर, यह ऑस्ट्रेलियाई टीम की लगातार 9वीं जीत और लगातार 10वीं अपराजित टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत है। एक समय वे लड़खड़ा रहे थे और इस मैच को जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत के दम पर उन्होंने 3 मैचों की इस श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया, मुख्यतः लापरवाह बल्लेबाज़ी के कारण, 75/6 पर था, लेकिन उसके बाद भी टिम डेविड ने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई और उन्हें 178 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुँचाया।

उन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के लगाए, जबकि पूरी दक्षिण अफ्रीका टीम सिर्फ़ दो बड़े छक्के ही लगा पाई। हालाँकि, 15.3 पर एक पल ऐसा आया जब डेविड सेनुरन मुथुसामी की गेंद पर गेंद को गलत दिशा में ले गए, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने उसे छोड़ दिया। उस समय वह 56 रन पर थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 136/7 था। अगली 27 गेंदों में 42 रन बने। अगर वह कैच पकड़ा जाता, तो कौन जाने क्या होता।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। हाँ, उन्होंने पावरप्ले में 71 रन ज़रूर दिए, लेकिन अगले 14 ओवरों में सिर्फ़ 107 रन देकर शानदार वापसी की। टिम डेविड का एक कैच छूट गया था, जिसने अंतर पैदा किया। दरअसल, उन्होंने ट्रैविस हेड का एक कैच शुरुआत में ही और डेविड का एक और कैच उनके आउट होने से ठीक एक गेंद पहले टपका दिया था, जिसका ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ा। इसलिए कहा जा सकता है कि क्षेत्ररक्षण ने उन्हें बहुत निराश किया। युवा क्वेना मफाका ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि कॉर्बिन बॉश का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ी कारनामों का ऑस्ट्रेलिया ने भी बखूबी अनुकरण किया। जोश हेज़लवुड ने शुरुआत में ही अपनी लय बरकरार रखी और 3 विकेट चटकाए, जबकि बेन ड्वारशुइस ने हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पाँचवें टी20 मैच में 41 रन देकर 3 विकेट चटकाकर अगले साल होने वाले विश्व कप टीम में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। उनके टी20 करियर में 18.62 की प्रभावशाली औसत से 16 विकेट दर्ज हैं। नाथन एलिस सबसे महंगे गेंदबाज़ रहे, लेकिन ऐसा बल्लेबाज़ों के खेलने की वजह से हुआ। वह विविधता के उस्ताद बन गए हैं और अफ्रीकियों को उलझन में डाल दिया है। ओस के बावजूद, मिशेल मार्श पाँच गेंदबाज़ों के साथ 20 ओवर गेंदबाज़ी करने में सफल रहे, यह बात उन्हें ज़रूर पसंद आई होगी। दक्षिण अफ्रीका के लिए रियान रिकेल्टन ने सर्वाधिक 71 रनों की पारी खेली, जो केवल 55 गेंदों में आई। 

 

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamSouth Africa Cricket TeamT20ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमटी20