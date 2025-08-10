AUS vs SA, 1st T20I: ऑस्ट्रेलिया की लगातार 9वीं टी20I जीत?, डार्विन में 17 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत, विराट कोहली के साथी ने 52 रन पर कूटे 83 रन, 12 चौके-छक्के

Highlights टीम ने महज तीन रन पर चार विकेट गंवा दिए। कैमरून ग्रीन ने 13 गेंद में 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। पावरप्ले में चार विकेट पर 70 रन बना लिये।

AUS vs SA, 1st T20I: टिम डेविड की आठ छक्के जड़ित 83 रन की आक्रामक पारी से ऑस्ट्रेलिया ने डार्विन में 17 साल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी का जश्न पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराकर मनाया। डेविड की 52 गेंद की शानदार पारी के बूते ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती सात ओवरों में पांच बड़े बल्लेबाजों के विकेट गंवाने के बावजूद पारी की आखिरी गेंद पर ऑल आउट होने से पहले 178 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन (71) और ट्रिस्टन स्टब्स (37) के बीच चौथे विकेट की 72 रन की साझेदारी के दौरान दक्षिण अफ्रीका जीत की ओर अग्रसर लग रहा था।

लेकिन जोश हेजलवुड (37 रन तीन विकेट) ने 15 ओवर में दो विकेट चटकाये जिसके बाद बेन ड्वार्शुइस(26 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रिकेल्टन का कमाल का कैच लपककर मैच में ऑस्ट्रेलिया की वापसी करा दी। जिम्बाब्वे दौरे के दौरान विश्राम करने वाले कप्तान एडेम मारक्रम ने पारी के पहले ओवर में हेजलवुड के खिलाफ तीन चौके जड़ शानदार आगाज किया।

लेकिन वह इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हो गये। लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (14) ग्लेन मैक्सवेल की ऑफ स्पिन पर गच्चा खा गए जबकि ड्वार्शुइस ने डेवाल्ड ब्रेविस (दो) को चलता कर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तीन विकेट पर 48 रन कर दिया। रिकेल्टन और स्टब्स ने इसके बाद शानदार बल्लेबाजी की।

दोनों ने लेग स्पिनर एडम जम्पा के खिलाफ आसानी से रन बनाये जो ओस के कारण गीली हुई गेंद से गेंदबाजी करने में परेशानी का सामना कर रहे थे। हेज़लवुड की वापसी ने दक्षिण अफ्रीका की तेजी से बढ़ती पारी पर गति लगा दी। टीम ने महज तीन रन पर चार विकेट गंवा दिए।

इससे पहले क्वेना मफाका (20 रन पर चार विकेट) 19 साल और 124 दिन की उम्र में चार विकेट लेने वाले आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने। डेविड की शानदार बल्लेबाजी ने हालांकि उनके रिकॉर्ड की चमक को फीका कर दिया। डेविड के कुछ छक्के स्टेडियम की छत पर भी लगे। उनकी इस पारी से ऑस्ट्रेलिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रहा।

कप्तान मिशेल मार्श ने तीन मैचों की श्रृंखला की शुरुआत लुंगी एनगिडी की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाकर की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले के पहले छह ओवरों के अंदर ही चार और आठ ओवर के अंदर छह विकेट गंवा दिए। इसमें कागिसो रबाडा (29 रन पर दो विकेट) ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट किया जबकि मफाका ने भी मध्यक्रम को झकझोर दिया।

कैमरून ग्रीन ने 13 गेंद में 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पारी की शुरुआती 14वें गेंद तक दोनो सलामी विकेट के गंवाने के बावजूद पावरप्ले में चार विकेट पर 70 रन बना लिये। स्टब्स ने डेविड को अर्धशतक पूरा करने के बाद आसान कैच छोड़ कर जीवनदान दिया जो उनकी टीम का काफी भारी पड़ा। नानथ एलिस 11 गेंद में 12 रन बनाकर आखिरी गेंद पर रन आउट हुए।