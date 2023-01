AUS vs PAK: स्टाइल मारने के चक्कर में पाकिस्तानी विकेटकीपर आसान स्टंपिंग करने से चूकीं, देखें वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने मूनी की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 336/9 रन बनाए पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 237 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलिया ने 101 रनों से यह मुकाबला जीतकर श्रृंखला को 3-0 से जीत लिया

AUS W vs PAK W: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतकर ऑस्टेलिया ने 3-0 से श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने मूनी की शानदार शतकीय पारी की बदौलत 336/9 रन बनाए और विरोधी टीम को जीत के लिए 337 रनों का लक्ष्य दिया। जिसका पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 237 रन ही बना सकी और 101 रनों से हार गई।

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का आखिरी ओवर चल रहा था। पाक गेंदबाज फातिमा की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने आगे बढ़कर शॉट मारना चाहा लेकिन वह गेंद को मिस कर गई।

बल्लेबाज आधी क्रीज तक पहुंच गई थी और वह आसानी से स्टंप आउट हो जाती। लेकिन पाकिस्तानी विकेटकीपर ने स्टाइल मारते हुए उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहा। इसे करने के दौरान वह फिसल गई और गोल घुम गई जिससे जब गेंद स्टंप से टकराई तो वह लेट हो गई और रन आउट का आसान सा मौका छूट गया।

