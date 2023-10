AUS vs PAK Head to Head: बेंगलुरु में दो पूर्व विश्व चैंपियन में टक्कर, जानें क्या है पिच रिपोर्ट और कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights मोहम्मद रिजवान पर अत्यधिक निर्भरता से भी बचना होगा। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी पर निर्भर है। लेग स्पिनर शादाब खान बल्ले और गेंद दोनों से नाकाम रहे हैं।

AUS vs PAK Head to Head:आईसीसी 2023 विश्व कप के मुकाबले में शुक्रवार को दो पूर्व विश्व टीम में टक्कर है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान 20 अक्टूबर को एकदिवसीय विश्व कप 2023 में आमने-सामने होंगे। एकदिवसीय विश्व कप में उनके रिकॉर्ड में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

पांच बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बेंगलुरु केएम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे आईसीसी विश्व कप 2023 के 18वें मैच में 1992 के विजेता पाकिस्तान से होगा। पेंट कमिंस की अगुवाई वाला ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के खिलाफ प्रभावशाली परिणाम के बाद लगातार दूसरी जीत हासिल करना चाहेगा, जबकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हार से वापसी करना चाहेगा।

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच आमने-सामने की भिड़ंत का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। दोनों पक्षों ने अपनी 48 साल की एकदिवसीय क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में कुल 107 मैच खेले हैं। इन मैचों में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान पर जीत-हार का रिकॉर्ड 69-34 है, जिसमें एक मैच टाई रहा और तीन मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला।

