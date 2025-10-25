AUS vs IND: रोहित शर्मा ने शतक लगाकर विराट कोहली को पछड़ा, बनाया एक बड़ा ODI रिकॉर्ड

AUS vs IND, 3rd ODI: रोहित शर्मा ने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज़ के तीसरे और आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर एक विज़िटिंग बल्लेबाज़ के तौर पर सबसे ज़्यादा शतक बनाने के मामले में अपने साथी विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। सात महीने से ज़्यादा समय बाद नेशनल टीम में वापसी करते हुए, रोहित ने एडिलेड में दूसरे वनडे में फिफ्टी बनाई थी। उन्होंने 33वें ओवर में एडम ज़म्पा की गेंद पर एक रन लेकर वनडे में अपना 33वां शतक पूरा किया।

इस शतक के साथ, रोहित के अब ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर छह शतक हो गए हैं, जिससे उन्होंने कोहली और श्रीलंका के कुमार संगकारा के पांच-पांच शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। यह रोहित का भारत के लिए 50वां इंटरनेशनल शतक भी था। उन्होंने T20I में पांच और टेस्ट में 12 शतक बनाए हैं, हालांकि वह इन दोनों फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं।

इसके अलावा, रोहित ने एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। रोहित और तेंदुलकर दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ-नौ वनडे शतक लगाए हैं। कोहली ने भी श्रीलंका और वेस्टइंडीज के खिलाफ क्रमशः 10 और 9 शतक लगाए हैं।

विंटेज रोहित-कोहली ने भारत को SCG में जीत दिलाई

इस बीच, भारतीय टीम ने रोहित और कोहली के बीच 168 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के 236 रन के टोटल को 38.3 ओवर में नौ विकेट रहते हुए चेज़ कर लिया। शुभमन गिल अकेले ऐसे भारतीय बल्लेबाज़ थे जो आउट हुए। हर्षित राणा ने 4/39 लेकर ऑस्ट्रेलिया को 250 से कम पर रोक दिया, जिसके बाद रोहित ने नाबाद 121 रन बनाकर मैच को एकतरफा बना दिया।

रोहित ने ओपनिंग विकेट के लिए शुभमन गिल (24) के साथ 69 रन की अहम पार्टनरशिप की, जिसके बाद उन्होंने कोहली (81 गेंदों पर 74 रन नॉट आउट) के साथ एक और अटूट पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप के साथ, रोहित-कोहली की जोड़ी ने वनडे में सबसे ज़्यादा 150 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप के मामले में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की जोड़ी की बराबरी कर ली। दोनों जोड़ियों के नाम 12-12 पार्टनरशिप हैं।

विराट कोहली ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ

अपने 74 रन बनाकर कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ दिया। ऑल-टाइम लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए सीरीज़ शुरू होने से पहले कोहली को सिर्फ़ 54 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन वह पहले दो मैचों में ज़ीरो पर आउट हो गए।

हालांकि, उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर समय को पीछे कर दिया और 32वें ओवर में कूपर कॉनोली की गेंद पर एक रन लेकर यह मुकाम हासिल किया। कोहली के अब 14255 रन हो गए हैं, जो उनके आइडल और महान सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिनके नाम 18,426 रन हैं।