AUS vs IND, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरे T20I मैच में 4 विकेट से हराया, सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

By रुस्तम राणा | Updated: October 31, 2025 17:21 IST2025-10-31T17:05:57+5:302025-10-31T17:21:49+5:30

AUS vs IND, 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को 4 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ मेजबान 5 मैचों की इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान जीत रही। क्योंकि भारत ने मेजबान देश को जीत के लिए 126 रनों का मामूली लक्ष्य दिया था, जिसे हासिल करने के लिए जब ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उतरे तो उन्होंने पावरप्ले में ही सब कुछ सेट कर दिया।

मेजबान टीम ने इस लक्ष्य को 13.2 ओवर में अपने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हेड और मिचेल मार्श ने भारतीय गेंदबाजों को अटैक किया और उन्हें कोई मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 26 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए। जबकि ट्रैविस हैड ने 28 रनों की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 27 गेंदों में 51 रनों की पार्टनरशिप निभाई। ऑस्ट्रेलिया ने काफी ओवर बाकी रहते हुए मैच जीत लिया। गेंदबाजों ने इसकी नींव रखी, जिसमें हेज़लवुड सबसे आगे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं। 

इससे पहले भारतीय टीम की बल्लेबाजी खराब रही। हालांकि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 37 गेंद में 68 रन की पारी के बावजूद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑलराउंडर हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े। आठवें ओवर में भारत का स्कोर पांच विकेट पर 49 रन था। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

भारतीय नजरिए से देखें तो आज की हार के साथ दुबे और बुमराह की जीत का सिलसिला खत्म हो गया है। दुबे को आखिरी हार दिसंबर 2019 में तिरुवनंतपुरम में WI के खिलाफ मिली थी और बुमराह को अक्टूबर 2021 में दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी।

