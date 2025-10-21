AUS vs IND, 2nd ODI: तेज गेंदबाज बाहर, स्पिनर को भी भेजा गया घर, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले टीम में किए अहम बदलाव

By रुस्तम राणा | Updated: October 21, 2025 17:50 IST2025-10-21T17:50:08+5:302025-10-21T17:50:08+5:30

AUS vs IND, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ चल रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 से आगे है, लेकिन गुरुवार (23 अक्टूबर) को एडिलेड में होने वाले दूसरे वनडे से पहले उसने अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं। उसके बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ बेन ड्वारशुइस पहले मैच में नहीं खेल पाने के कारण सीरीज़ के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ के दौरान उन्हें पिंडली में चोट लग गई थी, लेकिन उन्हें 29 अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू हो रही टी20 सीरीज़ में वापसी की उम्मीद है।

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में बारिश से बाधित मैच में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मैथ्यू कुहनेमन को भी वनडे टीम से बाहर कर दिया है। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने चार ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन अब वह वनडे सीरीज़ में नहीं खेलेंगे, क्योंकि एडम ज़म्पा की वापसी हुई है। यह लेग स्पिनर अपने बच्चे के जन्म के कारण सीरीज़ के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब आखिरी दो वनडे मैचों के लिए वापसी कर रहे हैं।

विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी टीम में वापस आ गए हैं, जो पर्थ वनडे में नहीं खेल पाए थे। वह अगले महीने होने वाली एशेज की तैयारी के लिए शेफील्ड शील्ड में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे।

ऑस्ट्रेलिया अपनी अंतिम एकादश में कई बदलाव करने को तैयार

इस बीच, टीम में कई बदलावों के साथ, ऑस्ट्रेलिया अपनी अंतिम एकादश में भी बदलाव करने को तैयार है। ज़म्पा और कैरी टीम में वापसी करेंगे क्योंकि वे लाइन-अप में पहली पसंद के खिलाड़ी हैं। शुरुआती मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, जोश फिलिप को कैरी की जगह लेनी होगी, जबकि ज़म्पा कुहनेमन की जगह मुख्य स्पिनर के रूप में खेलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जोश इंगलिस तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भी टीम में शामिल होंगे और हो सकता है कि कैरी उनकी जगह लें।

दूसरे वनडे के लिए ऑस्ट्रेलिया की संभावित अंतिम एकादश 

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैट शॉर्ट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, एडम ज़म्पा
 

