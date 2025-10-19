AUS vs IND, 1st ODI: पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने किया निराश, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य

पहले एकदिवसीय मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनकर प्रदर्शन किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 136/9 पर आउट हुई।

By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 15:05 IST2025-10-19T15:05:24+5:302025-10-19T15:05:24+5:30

AUS vs IND, 1st ODI: Indian batsmen disappoint in the first ODI, setting Australia a target of 131 runs to win | AUS vs IND, 1st ODI: पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने किया निराश, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य

AUS vs IND, 1st ODI: पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने किया निराश, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का लक्ष्य

Australia vs India, 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में आज खेले जा रहे पहले एकदिवसीय मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने निराशाजनकर प्रदर्शन किया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 136/9 पर आउट हुई। इस मुकाबले में भारत शुरू से अंत तक किसी भी तरह की लय हासिल नहीं कर पाया और अंत में औसत से थोड़ा कम स्कोर पर सिमट गया। हालाँकि, बारिश के ब्रेक से पहले ही नुकसान हो चुका था - रोहित की गेंद स्लिप में गई, कोहली बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हुए और शुभमन गिल लेग स्टंप पर कैच आउट हुए। 

पहले बारिश के ब्रेक से पहले ही, भारत पहले से ही मुश्किल में था और इससे उसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि बाद में आए बारिश के ब्रेक ने उसकी लय पूरी तरह से छीन ली। श्रेयस अय्यर इन ब्रेक के बीच में आउट हो गए। अक्षर पटेल और केएल राहुल के 30-30 रनों ने सुनिश्चित किया कि उनके पास कम से कम बचाव के लिए एक स्कोर तो था - नितीश रेड्डी के एक तेज़ शॉट ने उन्हें 130 के पार पहुँचाया। 

डीएलएस गणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 131 रनों का पीछा करेगा। मिचेल मार्श ने बारिश के ब्रेक से पहले अपने अधिकांश सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ों को गेंदबाजी की और उनसे भरपूर प्रदर्शन करवाया - अब वह और उनके बल्लेबाज़ इस स्कोर का पीछा करना चाहेंगे।ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड, मिशेल ओवेन और मैथ्यू कूहनेमन ने दो-दो विकेट लिए। स्टार्क और एलिस को भी एक-एक विकेट मिला। 

Open in app
टॅग्स :Team IndiaAustralia Cricket TeamODIटीम इंडियाऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमवनडे