AUS vs ENG, T20 World Cup 2024: गत चैम्पियन इंग्लैंड की करारी हार, चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन से कूटा, जंपा ने ऐसे किया कांड, पहले साल्ट और फिर बटलर शिकार!

Highlights AUS vs ENG, T20 World Cup 2024: ग्रुप बी टी20 विश्व कप मैच 18 महीने के बाद भी एक कसक दिखी। AUS vs ENG, T20 World Cup 2024: एडम जंपा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। AUS vs ENG, T20 World Cup 2024: पैट कमिंस ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले।

AUS vs ENG, T20 World Cup 2024: गत चैम्पियन इंग्लैंड को चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन से हराकर इंग्लैंड को दिखा दिया वह नंबर एक है। एडम जंपा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके। टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट निकाले। जंपा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रुप बी टी20 विश्व कप मैच 18 महीने के बाद भी एक कसक दिखी। 2021 संस्करण के विजेता ऑस्ट्रेलिया ने बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में इंग्लैंड को 36 रन से हराया।

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन बना सकी। प्रतिभाशाली कलाई के स्पिनर एडम ज़म्पा (28 रन देकर दो) ने इंग्लैंड के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 12 गेंदों में विध्वंस का काम किया। आठवें ओवर में सबसे पहले साल्ट का विकेट गिरा। क्लीन बोल्ड हो गए।

बटलर ने छक्का मारकर और रिवर्स स्वीप लगाकर ज़म्पा का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह 28 गेंदों में 42 रन बनाकर बैकवर्ड पॉइंट पर कैच आउट हो गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज मोईन अली एक उम्मीद थे। उन्होंने 14वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल पर तीन छक्के लगाकर ऐसा किया। लेकिन पैट कमिंस ने बेयरस्टो और मोईन को चलता किया।

