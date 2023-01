Athiya Shetty-KL Rahul Wedding: राहुल और अथिया शादी के बंधन में बंधे, संजय दत्त और अजय देवगन ने दी बधाई

Highlights महाराष्ट्र के खंडाला में एक पारंपरिक समारोह में शादी की। राहुल और आथिया सालों से डेट कर रहे थे। लंबे समय तक अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था।

Athiya Shetty-KL Rahul Wedding: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर केएल राहुल और अभिनेत्री अथिया शेट्टी ने सोमवार को महाराष्ट्र के खंडाला में एक पारंपरिक समारोह में शादी की। अथिया के पिता और स्टार अभिनेता सुनील शेट्टी के खंडाला में भव्य फार्महाउस में 'फेरे' लिए।

सुपर स्टार अजय देवगन और संजय दत्त ने बधाई दी। अभिनेत्री डायना पेंटी ने शिरकत की। पापराज़ी द्वारा साझा किए गए वीडियो में अथिया शेट्टी की मां माना शेट्टी विवाह स्थल पर पहुंचते हुए दिखाया गया है। अथिया और केएल राहुल सुनील शेट्टी के खंडाला फार्महाउस में शादी के बंधन में बंधें।

राहुल और आथिया सालों से डेट कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था। शादी एक गुपचुप तरीके से हुई, जिसमें जोड़े, परिवार और कुछ खास लोगों ने शिरकत की। 23 जनवरी, 2023 को उनकी शादी की अफवाहों के बीच मीडिया के सामने सुनील शेट्टी ने पुष्टि की थी।

Congratulations to my dear friends @SunielVShetty & #ManaShetty for their daughter @theathiyashetty ’s marriage to @klrahul . Here’s wishing the young couple a blissful married life. And, Anna, here’s a special shout-out to you on this auspicious occasion. ❤️ Ajay pic.twitter.com/n2po9KfPdo

Many many congratulations to Anna @SunielVShetty to witness this amazing feeling to see@theathiyashetty tie the knot with @klrahul. Wishing the couple a wonderful journey for their life ahead ❤️ pic.twitter.com/cm9Y19E9o1