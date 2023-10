Highlights फाइनल मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने नेपाल को 23 रन से शिकस्त दी। यशस्वी जायसवाल ने 49 गेंद की पारी में आठ चौके और सात छक्के जड़ 100 रन बनाये।

Asian Games Mens T20I 2023 Semifinal line up: एशियाई खेलों की पुरुष टी20 क्रिकेट स्पर्धा के सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया। 6 अक्टूबर को दोनों मैच खेले जाएंगे। टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश की टीम और पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की टीम है। फाइनल मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।

Asian Games Semi Finals of Cricket Competition: - India vs Bangladesh on 6th October at 6AM (PST). - Pakistan vs Afghanistan on 6th October at 11AM (PST). #AsianGames2023 #AsianGames pic.twitter.com/99N4S6AJDO

भारत ने नेपाल को, पाकिस्तान ने हांगकांग को, अफगानिस्तान ने श्रीलंका को और बांग्लादेश ने मलेशिया को हराया। टीम इंडिया ने नेपाल को 23 रन से शिकस्त दी। सावधान पाकिस्तान! अफगानिस्तान ने चीन के हांगझू में गत चैंपियन श्रीलंका को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। अफगानिस्तान ने 8 रन से बाजी मारी।

Players of Malaysia in tears after losing to Bangladesh by just 2 runs 💔💔

India vs Bangladesh and Pakistan vs Afghanistan in the semifinals now 🔥 #AsianGames2023pic.twitter.com/yziYfLyZLp