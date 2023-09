Asian Games IND VS SL Women's Cricket Match: बंगाल की 'शेरनी' टिटास ने चीन में किया कारनामा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, खेल मंत्री ने दी बधाई

Highlights श्रीलंका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 97 रन ही बना सकी। साधू ने चार ओवर में छह रन देकर तीन विकेट लिये। राजेश्वरी गायकवाड़ और आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने खराब शुरुआत की लेकिन बाद में लय पकड़ ली।

Asian Games IND VS SL Women's Cricket Match: पश्चिम बंगाल की 'शेरनी' और युवा तेज गेंदबाज टिटास साधू के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने सोमवार को श्रीलंका को 19 रन से हराकर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बल्लेबाजी के लिये कठिन पिच पर भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 116 रन बनाये।

जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 97 रन ही बना सकी। चार दिन बाद अपना 19वां जन्मदिन मनाने जा रही साधू ने चार ओवर में छह रन देकर तीन विकेट लिये। लेग स्पिनर देविका वैद्य ने चार ओवर में 15 रन देकर एक विकेट चटकाया। बायें हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ और आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने खराब शुरुआत की लेकिन बाद में लय पकड़ ली।

भारत शुरू से ही स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन क्रिकेट का स्तर और पिच दोनों खराब रहे। साधू ने पहले दो ओवर में ही तीन विकेट निकाल दिये जिनमें श्रीलंकाई कप्तान चामारी अटापट्टू का विकेट शामिल है। भारतीय महिला टीम को झूलन गोस्वामी के संन्यास के बाद एक तेज गेंदबाज की कमी खल रही है।

साधू ने प्रतिभा की बानगी पेश की लेकिन कठिन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उसकी असल परीक्षा होगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दीप्ति से गेंदबाजी की शुरुआत कराई लेकिन अटापट्टू ने उसे आते ही छक्का और चौका जड़ा । दूसरे ओवर में साधू ने अनुष्का संजीवनी (1) को मिडआफ पर हरमनप्रीत के हाथों लपकवाया ।

"It's gold... Congratulations to our Women's Cricket Team on their astounding debut at the Asian Games and bring home 1st-ever gold in Cricket!! Valiant effort and terrific fielding from the Women In Blue, rising from the ashes and leaving cricket fans at the edge of their seats… pic.twitter.com/kAAviqYJhF