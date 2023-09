Asian Games 2023: यह बहुत खास मौका, राष्ट्रगान बजाया और राष्ट्रीय ध्वज लहराया, मंधाना ने कहा- मेरी आंखों में आंसू थे, देखें वीडियो

Highlights भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 116 रन बनाये। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 97 रन ही बना सकी। जिस दिन मेरा मैच था उस दिन नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता था।

Asian Games 2023: भारत ने सोमवार को श्रीलंका को 19 रन से हराकर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य स्मृति मंधाना ने कहा कि यह बहुत खास बात है। यह चीज़ बस टीवी पर ही देखी थी। जिस दिन मेरा मैच था उस दिन नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता था।

#WATCH | Hangzhou, China | Smriti Mandhana, a member of the Gold-winning Indian Women's Cricket Team at the Asian Games says, "This is very special. We have seen this on TV. When Neeraj Chopra won the Gold, I had a match...The manner in which National Anthem was played and… pic.twitter.com/wNCxFbo1X3