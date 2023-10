Asian Games 2023: एशियाई खेलों में छाए रिंकू सिंह, 15 गेंद में कूटे 37 रन, 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के मारे, देखें वीडियो

Highlights सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर सिंह ने रनों की बारिश कर दी। 18वें ओवर में अविनाश की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। रोहित की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया।

Asian Games 2023: एशियाई खेलों की पुरुष टी20 क्रिकेट स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह छा गए। आईपीएल में केकेआर के लिए खेलने वाले सिंह ने पहले मैच में धमाका कर दिया। 15 गेंद में 37 रन कूट डाले। पारी में 2 चौके और 4 छक्के लगाए।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर सिंह ने रनों की बारिश कर दी। 18वें ओवर में अविनाश की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ा। रोहित की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की शतकीय पारी के बाद रवि बिश्नोई की अगुवाई में स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी से भारत ने एशियाई खेलों की पुरुष टी20 क्रिकेट स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से शिकस्त दी। जायसवाल ने 49 गेंद की पारी में आठ चौके और सात छक्के जड़ 100 रन बनाये।

भारत ने चार विकेट पर 202 रन बनाने के बाद नेपाल की पारी को नौ विकेट पर 179 रन पर रोक कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। जायसवाल ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (23 गेंद में 25 रन) के साथ 59 गेंद में 103 रन की शतकीय साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलायी।

शिवम दुबे (19 गेंद में नाबाद 25) और रिंकू सिंह (15 गेंद में नाबाद 37) ने पांचवें विकेट के लिए 22 गेंद में 52 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। रिंकू ने दो चौके और चार छक्के जड़े जबकि दुबे ने दो चौके और एक छक्का लगाया। लक्ष्य का पीछा करते समय नेपाल की टीम 13 ओवर में चार विकेट पर 120 रन बना कर अच्छी स्थिति में थी।

