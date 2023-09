India Women vs Malaysia Women: आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में भारत, मलेशिया के खिलाफ शेफाली का जलवा, 39 गेंद और 67 रन, बारिश के बीच चौके और छक्के की बरसात

Highlights शेफाली वर्मा ने मलेशिया के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ते हुए 39 गेंद में 67 रन बनाये। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा का क्वार्टर फाइनल बारिश से रद्द हो गया। मैच 15 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था।

Asian Games 2023 India Women vs Malaysia Women, Quarter Final 1: बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया। मैच रद्द हो गया। दुर्भाग्य से बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। दूसरी पारी में केवल दो गेंदें फेंकी गईं। शेफाली वर्मा ने इतिहास रचा। वह एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बन गईं।

Rain 🌧️ has the final say after India's terrific batting display!



India march to the semifinals in the #AsianGames 👏👏



Scorecard ▶️https://t.co/c5tw7bD88x#IndiaAtAG22pic.twitter.com/Wrb3GeAStw — BCCI Women (@BCCIWomen) September 21, 2023

शेफाली वर्मा ने मलेशिया के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ते हुए 39 गेंद में 67 रन बनाये लेकिन एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा का क्वार्टर फाइनल बारिश से रद्द हो गया। भारत को बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। मैच 15 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था।

The moment Shafali Verma created history, she becomes first Indian to score a fifty in Asian Games.



- Shafali Verma created history, The Star! pic.twitter.com/TUcK6yW9mT — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) September 21, 2023

भारत ने दो विकेट पर 173 रन बना लिये थे। कप्तान स्मृति मंधाना ने 16 गेंद में 27 और जेमिमा रौड्रिग्ज ने 29 गेंद में 47 रन बनाये। रिचा घोष ने सात गेंद में 21 रन का योगदान दिया। मलेशिया के लिये सौ रन से आगे बढना भी मुश्किल लक्ष्य था । डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर संशोधित लक्ष्य 177 रन का मिला।

Asian Games 2022. Match Abandoned and India Advances to Semi-Finals of the Asian Games 2022!https://t.co/c5tw7bD88x#INDvMAL#IndiaAtAG22 — BCCI Women (@BCCIWomen) September 21, 2023

मलेशिया ने दो गेंद ही खेली थी कि भारी बारिश के कारण मैच रद्द करना पड़ा। टूर्नामेंट में भारत शीर्ष रैंकिंग वाली एशियाई टीम है जिसके आधार पर उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला। मलेशिया की कप्तान विनिफ्रेड दुराइसिंघम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था लेकिन उनके क्षेत्ररक्षकों ने निराश किया और कई कैच टपकाये।

गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सके। भारत की सलामी जोड़ी ने पावरप्ले में 59 रन बनाये। स्पिनर माहिरा इज्जाजी इस्माइल ने मंधाना को आउट किया । शेफाली ने दूसरे छोर से आक्रामक खेलना जारी रखा और अपनी पारी में पांच छक्के तथा चार चौके जड़े।

जेमिमा ने भी अपनी पारी में छह चौके लगाये और दूसरे विकेट के लिये शेफाली के साथ 86 रन जोड़े। उन्हें मास एलिसा ने पगबाधा आउट किया। रिचा ने 15वें ओवर में चार चौके लगाये जिससे भारत ने 170 के पार का स्कोर बनाया।