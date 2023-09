Asian Games 2023 Gold Medal Race: गोल्ड मेडल के लिए टकराएंगे भारत और श्रीलंका, कल मुकाबला, पाकिस्तान-बांग्लादेश कांस्य की दौड़ में 

Highlights पूजा ने भारत से रवानगी से ठीक पहले टीम में अंजलि सरवानी की जगह ली थी। चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट लिए, जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बांग्लादेश की टीम 17 . 5 ओवर में 51 रन पर आउट हो गई।

Asian Games 2023 Gold Medal Race:टीम इंडिया ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम गोल्ड मेडल पर नजर टिका दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश महिला टीम के बीच कांस्य की दौड़ होगी।

पूजा वस्त्राकर की शानदार गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को रविवार को खेले गए एकतरफा सेमीफाइनल में आठ विकेट से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के फाइनल में प्रवेश कर लिया। दाहिने हाथ की तेज गेंदबाज पूजा ने भारत से रवानगी से ठीक पहले टीम में अंजलि सरवानी की जगह ली थी।

