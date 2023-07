Asian Games 2023 Cricket Schedule: धोनी के साथी खिलाड़ी को बनाया कप्तान, एशियाई खेल में करेंगे कप्तानी, आईपीएल स्टार भी शामिल, देखें टीम लिस्ट

Highlights क्रिकेट टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। महिलाओं के मैच सबसे पहले 19 सितंबर को शुरू होंगे और 27 सितंबर को समाप्त होंगे। पुरुषों के मैच 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शुरू होंगे।

Asian Games 2023 Cricket Schedule: भारतीय टीम पहली बार एशियाई खेल में भाग लेंगी। हांगझोउ एशियाई खेल 2023 के लिए टीम की घोषणा की गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) कॉन्टिनेंटल गेम्स में प्रतिस्पर्धा के लिए पुरुष और महिला दोनों टीमों को भेजेगा।

क्रिकेट टूर्नामेंट 19 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। पुरुषों की टीम दूसरी पंक्ति की होगी, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ टीम का नेतृत्व करेंगे। इस बीच, महिला टीम हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। महिलाओं के मैच सबसे पहले 19 सितंबर को शुरू होंगे और 27 सितंबर को समाप्त होंगे। पुरुषों के मैच 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक शुरू होंगे।

गायकवाड़ सीएसके टीम के हिस्सा हैं। इस टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के पास हैं। आईपीएल स्टार रिंकू सिंह को भी टीम में जगह मिली है। एशियाई खेल वनडे विश्व कप के दौरान होने हैं लिहाजा बी टीम चुनी गई है । एशियाई खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 2014 में खेला गया था जब भारत ने हिस्सा नहीं लिया था।

टीम इंडिया: (Team India (Senior Men) squad for Asian Games 2023)

रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे , प्रभसिमरन सिंह। स्टैंडबाय : यश ठाकुर , साइ किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साइ सुदर्शन।

एशियाई खेलों के लिये भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, रिचा घोष की वापसी

युवा तेज गेंदबाज टिटास साधु को सितंबर अक्टूबर में होने वाले एशियाई खेलों के लिये भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है । महिला क्रिकेट स्पर्धा 19 से 28 सितंबर तक खेली जायेंगी । दाहिने हाथ की तेज गेंदबाज साधु ने दक्षिण अफ्रीका में पहले अंडर 19 महिला विश्व कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान होंगी जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होगी।

भारतीय टीम: (Team India (Senior Women) squad for Asian Games 2023)

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, अंजलि सरवानी, टिटास साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मीनू मणी, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बेरेडी। स्टैंडबाय : हरलीन देयोल, काशवी गौतम, स्नेह राणा, सैका इशाक, पूजा वस्त्राकर।

एशियाई खेल 2023: एशियाई खेलों के कार्यक्रम, टीमों, स्थानों और लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए (Asian Games 2023: All you need to know about Asian Games schedule, squads, venues, and live streaming)

एशियाई खेल 2023 क्रिकेट कब शुरू होगा?एशियन गेम्स 2023 क्रिकेट 19 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा।

एशियाई खेल 2023 क्रिकेट कहाँ खेला जाएगा? एशियाई खेल 2023 क्रिकेट हांगझोउ में खेला जाएगा।

एशियाई खेल 2023 क्रिकेट के आयोजन स्थल क्या हैं? एशियन गेम्स 2023 क्रिकेट झेजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खेला जाएगा।

एशियन गेम्स 2023 क्रिकेट में कितने मैच खेले जायेंगे? महिलाओं के लिए 14 मैच खेले जाएंगे जिसमें 14 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। पुरुषों के लिए, 18 मैच खेले जाएंगे जिसमें 18 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। टीमों को 1 जून 2023 तक ICCT20i रैंकिंग के आधार पर वरीयता दी जाएगी।

एशियन गेम्स 2023 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखेंः एशियन गेम्स 2023 को स्टार स्पोर पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा।