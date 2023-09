Asian Games 2023 Bangladesh Women-Pakistan Women: और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर कांस्य पर बांग्लादेश ने किया कब्जा

Highlights पाकिस्तान महिलाओं ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 64 रन बनाए। बांग्लादेश महिलाओं ने 18.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 65 रन बनाकर बाजी मार ली। बांग्लादेश कांस्य पदक जीत के साथ बाजी मार ली।

Asian Games 2023 Cricket Bangladesh Women beat Pakistan Women: निगार सुल्ताना की अगुवाई वाली बांग्लादेश महिलाओं ने एशियाई खेलों 2023 में पाकिस्तान महिलाओं को हराकर कांस्य पदक जीता। टॉस जीतने के बाद टीम ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था।

