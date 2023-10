Asian Games 2023: बांग्लादेश ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को हराकर जीता कांस्य पदक, आखिरी ओवर में चाहिए थे 20 रन

Highlights रकीबुल हसन ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर बांग्लादेश को कांस्य पदक दिलाया बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से मैच को अपने नाम किया बारिश के कारण प्रतियोगिता को प्रति पक्ष पांच-पांच ओवर का कर दिया गया था

Asian Games 2023:बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शनिवार को एशियाई खेलों के कांस्य पदक मैच में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दर्ज की, जो बारिश से प्रभावित मैच में छह विकेट से विजयी रही। रकीबुल हसन ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर बांग्लादेश को कांस्य पदक दिलाया।

प्रतियोगिता को प्रति पक्ष पांच-पांच ओवर का कर दिया गया था, पाकिस्तान द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाने के बाद बांग्लादेश को 5 ओवर में 65 रन का लक्ष्य दिया गया था। ज़ाकिर हसन के दो गेंदों में शून्य पर आउट होने के बाद, अफीफ हुसैन ने 11 गेंदों में 20 रन में तीन चौके और अधिकतम रन बनाए। यासिर अली ने 16 गेंदों में 34 रन बनाकर गति को बढ़ाया, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

अंतिम ओवर में बांग्लादेश के लिए अभी भी 20 रन चाहिए थे, जिसमें अली ने दो छक्के लगाए। दूसरी-आखिरी गेंद पर उनके आउट होने से पाकिस्तान के लिए कांस्य पदक स्पष्ट हो गया था, लेकिन रकीबुल हसन पाकिस्तान के अरमानों में पानी फेर दिया। उन्होंने अंतिम गेंद पर वाइड लॉन्ग-ऑन पर चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई।

Bangladesh defeated pakistan in the bronze medal match at the asian games LOLZZZZ.

They needed 20 of the last over and they made it.

Enjoy the last over lol#AsianGames#pakvsbanpic.twitter.com/NOKkTiY8ho