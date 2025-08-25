Asia Cup squad: डीपीएल में काम आसान, 25 दिन में 13 टी20 मैच खेला, राणा ने कहा- एशिया कप से पहले शानदार तैयारी, बुमराह के साथ खेलने को लेकर उत्साहित

Highlights आईपीएल में 13 मैचों में 15 विकेट लिए। अभी तक सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय खेला है। डीपीएल के कारण मेरा अभ्यास पूरी तरह से चल रहा है।

नई दिल्लीः भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने कहा कि नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के मैचों ने उनके लिए आदर्श तैयारी के रूप में काम किया। भारत ए के इंग्लैंड दौरे के बाद कुछ समय के लिए मुख्य टेस्ट टीम के साथ रहे राणा ने राष्ट्रीय टीम के लिए अपना पिछला मैच फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था। राणा ने कहा, ‘ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अभ्यास से दूर हूं। पिछले 20-25 दिनों में मैंने 12-13 टी20 मैच खेले हैं। डीपीएल के कारण मेरा अभ्यास पूरी तरह से चल रहा है।’

उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सकारात्मक बात है कि मैं मैचों में अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं और कुल मिलाकर मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा है।’’ राणा जसप्रीत बुमराह के साथ फिर से मिलने को लेकर उत्साहित हैं। बुमराह ने कार्यभार प्रबंधन (चोट और थकान से बचने के लिए) के तहत इंग्लैंड में पांच में से तीन टेस्ट खेले थे लेकिन वह पूरे एशिया कप के लिए उपलब्ध रहेंगे।’’

राणा ने कहा, ‘‘मैं आपको बता नहीं सकता कि जस्सी (जसप्रीत बुमराह) भाई का अनुभव कितना काम आता है। उनके साथ खेलना सच में खास है, वह हमारे लिए चीजों को आसान बना देते हैं। वह अगर आसपास हैं तो हम पर दबाव कम होता है।’’ राणा ने कहा, ‘‘मैं धैर्य बनाये रखने की कोशिश करता हूं, भारत की जर्सी पहनना और खेलना हमेशा बहुत रोमांचक होता है।

हमारी टीम के पास कमाल की गेंदबाजी इकाई है। मैं परिणाम के बारे में ज्यादा सोचे बिना हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं।’’ राणा को एशिया कप के शुरुआती मैचों के एकादश में मौका मिलने की संभावना कम है क्योंकि तेज गेंदबाजी में बुमराह का साथ देने के लिए अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या मौजूद रहेंगे।

राणा ने अभी तक सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय खेला है। उन्होंने जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ कनकशन सब्स्टीट्यूट (मैच के दौरान चोटिल हुए खिलाड़ी की जगह एकादश में शामिल होना) के तौर पर पदार्पण करते हुए 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे। इस साल आईपीएल में उन्होंने 13 मैचों में 15 विकेट लिये।