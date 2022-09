Highlights पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मैच के बाद भिड़ गए दोनों टीमों के फैंस। शारजाह में स्टेडियम में दोनों टीमों के फैंस के बीच जमकर मारपीट हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान फैंस की टिप्पणी और आक्रामक जश्न से भड़के अफगान फैंस।

शारजाह: एशिया कप-2022 के सुपर-4 स्टेज में बुधवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मैच खेला गया। पाकिस्तान इस मैच में आखिरकार एक विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रहा। इस मैच पर भारतीय फैंस की नजर थी क्योंकि अगर पाकिस्तान हारता को टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहती। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। इन सबके बीच बुधवार को मैच के बाद शारजाह के स्टेडियम में ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती।

दरअसल, मैच में हार से अफगानिस्तान के दर्शक नाराज और निराश थे। ऐसे में कुछ पाकिस्तानी फैंस के साथ उनकी बहस हो गई। इसके बाद स्टेडियम में दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए। अफगान फैंस ने जमकर उत्पात मचाते हुए पाकिस्तान के प्रशंसकों को कुर्सियों से पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पाकिस्तानी फैंस की टिप्पणी से अफगान फैंस नाराज हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।

A glimpse of Pakistani fans abusing, taunting & mocking Afghan fans inside the stadium which led to an argument and Afghan fans were provoked. Clash erupted. Hope action is taken against Pakistanis who end up indulging in violence everywhere across globe! pic.twitter.com/a5GlycRbci