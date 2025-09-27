13 विकेट के साथ नंबर-1 कुलदीप यादव और 309 रन के साथ सबसे आगे अभिषेक शर्मा, एशिया कप में टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की सूची

Asia Cup: भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा रन बनाने के लिहाज से सबसे आगे और 6 मैच में 6 पारी खेलते हुए 309 रन बना चुके है। 31 चौके और 19 छक्के लगा चुके है।

13 विकेट के साथ नंबर-1 कुलदीप यादव और 309 रन के साथ सबसे आगे अभिषेक शर्मा, एशिया कप में टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाज की सूची

Highlightsश्रीलंका के पथुम निसांका 261 रन के साथ दूसरे पायदान पर है।बांग्लादेश के सैफ हसन 178 रन के साथ तीसरे पायदान पर है।गेंदबाज में भी भारतीय टीम का कब्जा है।

दुबईः एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। 41 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम और पाकिस्तान टीम में टक्कर हो रही है। भारत ने लीग और सुपर-4 में सभी मैच में जीत हासिल की और नंबर-1 पोजिशन हासिल की। भारतीय खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया और शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा रन बनाने के लिहाज से सबसे आगे और 6 मैच में 6 पारी खेलते हुए 309 रन बना चुके है। 31 चौके और 19 छक्के लगा चुके है। श्रीलंका के पथुम निसांका 261 रन के साथ दूसरे पायदान पर है।

Asia Cup: बल्लेबाज की सूची-

1. अभिषेक शर्माः 309

2. पथुम निसांकाः 261

3. सैफ हसनः 178

4. साहिबजादा फरहानः 160

5. कुसल परेराः 146

बांग्लादेश के सैफ हसन 178 रन के साथ तीसरे पायदान पर है। गेंदबाज में भी भारतीय टीम का कब्जा है। कुलदीप यादव पहले पायदान पर है। 6 मैच में 13 विकेट लेकर सबसे आगे है। यूएई के जुनैद सिद्दीकी दूसरे स्थान पर है। खाते में 9 विकेट हैं। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 9 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर है। 

Asia Cup: गेंदबाज की सूची-

1. कुलदीप यादवः 13

2. जुनैद सिद्दीकीः 09

3. शाहीन अफरीदीः 09

4. मुस्तफिजुर रहमानः 09

5. हारिस रऊफः 09।

सुपर ओवर में अर्शदीप के कमाल से भारत ने श्रीलंका को औपचारिकता के मैच में हराया

सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका के आक्रामक शतक ने भारतीय गेंदबाजों को एशिया कप में पहली बार दबाव में ला दिया लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह के बेजोड़ प्रदर्शन से भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार छठी जीत दर्ज की। शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के टूर्नामेंट में तीसरे अर्धशतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 202 रन बनाये । जवाब में निसांका के शतक की मदद से श्रीलंका ने जीत की ओर लगभग कदम रख दिया था।

हर्षित राणा के आखिरी ओवर में उसे 12 रन और आखिरी गेंद पर तीन रन चाहिये थे जिस पर दासुन शनाका दो ही रन ले पाये और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर पूरी तरह से अर्शदीप के नाम रहा जिन्होंने पांच गेंद में दो रन देकर दो विकेट लिये। भारत को तीन रन का लक्ष्य मिला जो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया।

फाइनल में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टूर्नामेंट में ग्रुप चरण और सुपर 4 में भारत उसे हरा चुका है। इससे पहले लक्ष्य का पीछा करते हुए कुसल मेंडिस को हार्दिक पंड्या ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया। इसके बाद निसांका (58 गेंद में 107 रन) और परेरा (32 गेंद में 58 रन) ने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया।

हर्षित ने चार ओवर में 54 रन देकर एक विकेट लिया जबकि अर्शदीप ने चार ओवर में 46 रन दिये। बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने तीन ओवर में 32 रन दे डाले। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर से कम में 128 रन जोड़कर सूर्यकुमार की चिंता बढा दी । आखिर में वरूण चक्रवर्ती ने परेरा को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा।

