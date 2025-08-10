Asia Cup: अक्षर पटेल की अनदेखी की जा सकती है, गिल को बनाया जा सकता है टी20 टीम का उपकप्तान

Asia Cup 2025: इंग्लैंड के सफल दौरे ने, कप्तान और बल्लेबाज़, दोनों के तौर पर, शुभमन गिल के लिए कई तरह के रास्ते खोल दिए हैं और उन्हें लेकर अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है। एक ताज़ा मीडिया रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि अक्षर पटेल अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय टी20 टीम में अपनी भूमिका खो सकते हैं क्योंकि बीसीसीआई गिल को फिर से उप-कप्तान बनाने की तैयारी में है। रेवस्पोर्ट्ज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, गिल का न केवल 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए टी20आई सेट-अप में वापस आना तय है, बल्कि टूर्नामेंट के लिए एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के डिप्टी की भूमिका भी निभाई जाएगी।

एशिया कप टीम में गिल का शामिल होना और प्लेइंग इलेवन में संभावित वापसी, जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में खेलने के बाद से इस प्रारूप में उनकी पहली उपस्थिति होगी, जो भारत के टी20 विश्व कप के ठीक बाद थी, जहाँ उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए, बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने तत्कालीन नए मुख्य कोच गौतम गंभीर के परामर्श से गिल को भारतीय टी20I टीम का नया उप-कप्तान नियुक्त किया।

हालांकि, इस वर्ष की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 25 वर्षीय खिलाड़ी ने एकदिवसीय प्रारूप को प्राथमिकता दी और फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी, जिसके कारण वह बाद की टी20 श्रृंखला से चूक गए, जिसके कारण चयनकर्ताओं को इस वर्ष की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए अक्षर को नया उप-कप्तान चुनना पड़ा।

टी20आई के अलावा, इस बात पर आम सहमति बन रही है कि गिल, जो भारत के वनडे उप-कप्तान भी हैं, को 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए कप्तान की भूमिका में पदोन्नत किया जाना चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इंग्लैंड दौरे के बाद इस चर्चा को उठाने वाले पहले लोगों में से थे, जहां गिल ने भारत को 2-2 से शानदार ड्रॉ दिलाया और प्रतियोगिता के दौरान 10 पारियों में रिकॉर्ड 754 रन बनाए।

क्या ऐसा होता है, यह देखना बाकी है, खासकर जब बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के समय ही पुष्टि कर दी थी कि 37 वर्षीय खिलाड़ी वनडे कप्तान बने रहेंगे। भारत का अगला वनडे असाइनमेंट इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होगा, जहां वे तीन मैच खेलेंगे। इस बीच, गिल इस महीने के अंत में दलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे, जहां वह उत्तर क्षेत्र की कप्तानी करेंगे।