टूर्नामेंट में अपराजेय प्रदर्शन पर 21 करोड़ रुपये, एशिया कप विजेता पर पैसों की बारिश, टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की बधाई

Highlights क्रिकेटरों और सहयोगी स्टाफ के दुबई में शानदार प्रदर्शन पर बेहद गर्व है। बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसको कितना पुरस्कार मिलेगा। दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद यह घोषणा की।

दुबईः बीसीसीआईएशिया कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम और सहयोगी स्टाफ को टूर्नामेंट में अपराजेय प्रदर्शन पर 21 करोड़ रुपये पुरस्कार देगा । बोर्ड ने दुबई में पाकिस्तान पर एशिया कप फाइनल में जीत के बाद यह घोषणा की। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा ,‘यह एक असाधारण जीत थी और इसलिए जश्न के तौर पर बीसीसीआई ने एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है।’’ बोर्ड ने यह नहीं बताया कि किसको कितना पुरस्कार मिलेगा। सैकिया ने कहा ,‘‘वह धनराशि वितरित की जाएगी और यह हमारी टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत के लोगों के लिए एक बड़ा इनाम है। हमें अपने क्रिकेटरों और सहयोगी स्टाफ के दुबई में शानदार प्रदर्शन पर बेहद गर्व है।’’

बोर्ड ने इससे पहले अपने विभिन्न सोशल मीडिया पेज पर पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक का जिक्र करते हुए लिखा ,‘तीन झटके, शून्य जवाब । एशिया कप चैम्पियन। संदेश दे दिया गया। टीम और सहयोगी स्टाफ को 21 करोड़ रूपये पुरस्कार।’ बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पोस्ट किया ,‘‘ एशिया में अपराजेय चैम्पियन। टीम इंडिया को जीत और पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की बधाई।

तिलक वर्मा और कुलदीप यादव का शानदार प्रदर्शन । दबाव के बीच बेहतरीन प्रदर्शन।’ नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं। सैकिया ने टूर्नामेंट में अपराजेय रहने पर भारतीय टीम की तारीफ की। उन्होंने कहा ,‘भारत ने ग्रुप चरण में सारे मैच जीते। भारत ने तीनों मैच जीते। इसके बाद सुपर 4 में भी सारे मैच और फाइनल जीता।

सात में से पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच जीते। यह बहुत बड़ी जीत है और देश के लिये क्रिकेट में बहुत बड़ी उपलब्धि।’ पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान से खेलने को लेकर टीम की आलोचना पर सैकिया ने कहा कि बोर्ड ने भारत सरकार की नीति का पालन किया।

उन्होंने कहा ,‘द्विपक्षीय टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश से नहीं खेलेगा। बीसीसीआई पिछले 12 से 15 साल से ऐसा ही कर रहा है।’ उन्होंने कहा ,‘अब सरकार ने कहा है कि बहुदेशीय टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को खेलना होगा, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल । एशिया कप बहुदेशीय टूर्नामेंट है।’’

सैकिया ने कहा ,‘‘ अगर हम इसमें नहीं खेलेंगे तो हमारे दूसरे खेलों पर असर पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय महासंघ हमारे महासंघों पर प्रतिबंध लगा देंगे । इसलिये हमने भारत सरकार की नीति का पालन किया । हमने इस तथ्य के बावजूद खेला कि कुछ हलकों से कुछ विरोध तो होगा ।’’

उन्होंने कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान को तीन मैचों में हराने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आयेगी । उन्होंने कहा ,‘‘ पाकिस्तान पर फाइनल में मिली शानदार जीत और 3 . 0 की जीत से मुझे यकीन है कि हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान आयेगी । देश को भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पर गर्व है ।’’