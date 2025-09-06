Asia Cup 2025: क्या टीम इंडिया बिना जर्सी स्पॉन्सर के मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में लेगी हिस्सा? नई किट की तस्वीरें सामने आईं

Asia Cup 2025: टीम इंडिया कथित तौर पर आगामी एशिया कप में बिना किसी मुख्य जर्सी प्रायोजक के खेलने वाली है, क्योंकि उनकी किट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। भारत सरकार द्वारा पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल के बाद ड्रीम11 के मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में हटने के साथ, बीसीसीआई समय पर मुख्य जर्सी प्रायोजक खोजने में विफल रहा है।

'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन विधेयक' के अनुसार, ऑनलाइन फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और जुए के प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ड्रीम11 अब भारतीय पुरुष टीम के लिए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में बने रहना नहीं चाहता है।

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बीसीसीआईएशिया कप से पहले जर्सी प्रायोजन अधिकारों के लिए नई बोलियाँ आमंत्रित करेगा और अगर भारत इस बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले कोई मुख्य प्रायोजक नहीं हासिल कर पाता है, तो उसे बिना किसी प्रायोजक के खेलना पड़ सकता है।

बीसीसीआई ने 2023 से 2026 तक ड्रीम 11 के साथ 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 358 करोड़ रुपये) का अनुबंध किया था। वास्तविक गेमिंग धन पर प्रतिबंध का मतलब है कि उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डूब गया है।

हाल ही में एएनआई से बातचीत के दौरान, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ड्रीम11 के साथ नाता तोड़ने पर खुलकर बात की और दावा किया कि सरकारी नियम लागू करना ज़रूरी था। हालाँकि, उन्हें नया प्रायोजक मिलने में कोई समस्या नहीं दिखती।