Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप की ट्रॉफी कहां है? नई रिपोर्ट से खुलासा

Asia Cup 2025 Trophy:एशिया कप की ट्रॉफी कहाँ है? यह सवाल तब से उठ रहा है जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नक़वी के बीच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (डीआईसीएस) में रविवार को हुए विवादास्पद गतिरोध के बाद, जब भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को पाँच विकेट से हराया था।

आखिरी बार यह ट्रॉफी तब देखी गई थी जब नक़वी मैच के बाद की प्रस्तुति के बीच में ही मंच छोड़कर चले गए थे और एसीसी के अधिकारी उनके पीछे-पीछे चांदी के बर्तन लेकर बाहर आ गए थे। अब, समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ट्रॉफी को एसीसी मुख्यालय ले जाया गया, जो दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पास स्थित है, जो डीआईसीएस से केवल चार किलोमीटर दूर है।

भारत ने आधी रात से ठीक पहले, अंतिम ओवर में मैच और टूर्नामेंट जीत लिया। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने में एक घंटे से ज़्यादा का समय लग गया क्योंकि भारत ने नक़वी की मौजूदगी में मंच पर आने से इनकार कर दिया, और एसीसी प्रमुख, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के भी प्रमुख हैं और पाकिस्तान में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं, ने किसी और को ट्रॉफी सौंपने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया।

अंततः समारोह में कुछ भारतीयों ने भी भाग लिया, जिनमें तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव शामिल थे, जिन्होंने अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने पुरस्कार ग्रहण किए, और इन दोनों ने प्रस्तोता सिम डूल से बात भी की। हालाँकि, कुछ ही देर बाद डूल ने बताया कि एसीसी ने उन्हें बता दिया है कि भारत ट्रॉफी नहीं लेगा।

भारत का रुख स्पष्ट था और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी इसका समर्थन किया। नकवी भारत में अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों और पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में देश का मज़ाक उड़ाने के लिए बदनाम हैं। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 'नो हैंडशेक पॉलिसी' भी अपनाई थी। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि एसीसी भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपेगा या नहीं।

