By रुस्तम राणा | Updated: August 17, 2025 14:33 IST2025-08-17T14:29:42+5:302025-08-17T14:33:48+5:30

Asia Cup 2025: एशिया कप टीम चयन से पहले सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास किया

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिससे वह अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए चयन के योग्य हो गए हैं। सूर्यकुमार यादव ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, जिससे वह अगले महीने होने वाले एशिया कप के लिए चयन के योग्य हो गए हैं।

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार ने जून में इंडियन प्रीमियर लीग समाप्त होने के तुरंत बाद स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के बाद, यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था: "जीवन अपडेट: पेट के निचले-दाएँ हिस्से में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एक सुचारू सर्जरी के बाद, मैं पहले से ही ठीक हो रहा हूँ। वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।"

फिटनेस हासिल करने के बाद, यह स्टाइलिश बल्लेबाज अब मंगलवार को मुंबई में चयन समिति की बैठक में शामिल होगा। एशिया कप के बाद, भारत अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में पाँच टी20 मैच खेलेगा और फरवरी-मार्च 2026 में घरेलू धरती पर होने वाले अपने टी20 विश्व कप का बचाव करने की तैयारी करेगा। 34 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आईपीएल सीज़न में शानदार प्रदर्शन करते हुए 717 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर के बाद मुंबई इंडियंस के लिए एक सीज़न में 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज़ थे। 

वह ऑरेंज कैप विजेता गुजरात टाइटन्स के साईं सुदर्शन (759 रन) से पीछे रहे और मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ़ में पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई, जहाँ उन्होंने एलिमिनेटर में गुजरात को हराया और फिर क्वालीफायर 2 में पंजाब किंग्स से हार गए। इसके तुरंत बाद, वह टी20 मुंबई लीग में ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट के लिए खेले और पाँच पारियों में 122 रन बनाए।

गौरतलब है कि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा, जिसमें भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को मेजबान टीम के खिलाफ करेगा, जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुख्य मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में होगा।

