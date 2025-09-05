Asia Cup 2025 squads: 8 टीम, 2 ग्रुप और 19 मैच, कप्तान, टीम और खिलाड़ी की पूरी सूची, मैच शेयडूल

HighlightsAsia Cup 2025 squads: टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।Asia Cup 2025 squads: 8 टीम को 2 ग्रुप में बांटा गया और 19 मैच खेले जाएंगे।Asia Cup 2025 squads: टूर्नामेंट का 17वाँ संस्करण और टी20I प्रारूप में होगा।
Asia Cup 2025 squads: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 9 और 28 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट में महाद्वीप की आठ शीर्ष टीमें खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। 8 टीम को 2 ग्रुप में बांटा गया और कुल 19 मैच खेले जाएंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट का 17वाँ संस्करण होगा और टी20I प्रारूप में खेला जाएगा। टीमों की संख्या के लिहाज से यह इतिहास का सबसे बड़ा एशिया कप है। 2023 के संस्करण में छह देश शामिल थे। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान और मेजबान यूएई खिताब के लिए टकराएंगे। भारत और पाकिस्तान में टक्कर दिखेंगे।
Asia Cup 2025 squads: 2 ग्रुप और 8 टीम
1. ग्रुप-एः भारत, पाकिस्तान, मेजबान यूएई और ओमान
2. ग्रुप-बीः श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग।
प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 में पहुँचेंगी, जहाँ से शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को फाइनल में प्रवेश करेंगी। मौजूदा एशिया कप चैंपियन भारत और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, मेजबान यूएई और ओमान के साथ ग्रुप ए में हैं। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं। आठ खिताबों के साथ भारत एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम है।
Asia Cup 2025 squads: देखिए टीम लिस्ट-
1. भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।
स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।
2. पाकिस्तान की टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम।
3. बांग्लादेश टीमः लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन।
4. अफगानिस्तान टीमः राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, फरीद अहमद मलिक, फजलहक फारूकी, नवीन उल हक।
रिजर्व खिलाड़ी: वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई।
5. ओमान टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकारिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।
6. श्रीलंका टीम: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।
7. यूएई टीम: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पराशर, इथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद जवादुल्लाह, मोहम्मद जोहेब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान।
8. हांगकांग टीमः यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ, कल्हान मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान।
Asia Cup 2025 squads: मैच कार्यक्रम-
9 सितंबर, अफ़ग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
10 सितंबर, भारत बनाम संयुक्त अरब अमीरात, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
11 सितंबर, बांग्लादेश बनाम हांगकांग, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
12 सितंबर, पाकिस्तान बनाम ओमान, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
13 सितंबर, बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
14 सितंबर, भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
15 सितंबर, संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, दोपहर 5:30 बजे
15 सितंबर, श्रीलंका बनाम हांगकांग, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई रात 8:00 बजे
16 सितंबर, बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
17 सितंबर, पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
18 सितंबर, श्रीलंका बनाम अफ़ग़ानिस्तान, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
19 सितंबर, भारत बनाम ओमान, शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
20 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 1 (B1 बनाम B2) दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
21 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 2 (A1 बनाम A2) दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
23 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 3 (A2 बनाम B1) शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी, रात 8:00 बजे
24 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 4 (ए1 बनाम बी2) दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
25 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 5 (ए2 बनाम बी2) दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
26 सितंबर, टीबीसी बनाम टीबीसी, सुपर फ़ोर, मैच 6 (ए1 बनाम बी1) दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे
28, टीबीसी बनाम टीबीसी, फाइनल, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई, रात 8:00 बजे।