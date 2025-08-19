Asia Cup 2025 Schedule: कब और कहां खेला जाएगा इंडिया बनाम पाकिस्तान का मैच, जानें फुल शेड्यूल और टीम

Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप 2025 एक ऐसे प्रारूप का पालन करेगा जहां आठ टीमों को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा, और टूर्नामेंट प्रारूप में एक राउंड-रॉबिन ग्रुप चरण शामिल होगा, उसके बाद सुपर फोर राउंड-रॉबिन चरण और फिर फाइनल होगा।

By अंजली चौहान | Updated: August 19, 2025 10:30 IST2025-08-19T10:29:43+5:302025-08-19T10:30:07+5:30

फोटो क्रेडिट- ट्विटर

Asia Cup 2025 Schedule: क्रिकेट के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। जहां एशिया की दिग्गज क्रिकेट टीमें एक दूसरे से मैदान में भिड़ेंगी। दरअसल, टी20 एशिया कप का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक खेला जाएगा। जिसमें इंडियन टीम के साथ अन्य देशों की टीमें होगी। ये रोमांचक सीरीज दर्शकों के लिए खास रहेगी। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग और यूएई, इन सभी टीमों के बीच इस मुकाबले का आयोजन किया जाएगा।

यह टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा और इसमें 8 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया जाएगा।

एशिया कप 2025 के आयोजन स्थल

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में स्थित एक क्रिकेट स्थल है। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 25,000 दर्शकों की है और इसने टी20, वनडे और फ्रैंचाइज़ी लीग सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी की है।

ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम, जिसे शेख़ ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, अबू धाबी में स्थित है। इस स्टेडियम की क्षमता 20,000 दर्शकों की है। इस स्टेडियम ने आईसीसी टूर्नामेंट, टी20 लीग (जैसे अबू धाबी टी10 और आईपीएल) और द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मैचों सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी की है।

एशिया कप 2025 का प्रारूप और टीमें

एशिया कप 2025 एक ऐसे प्रारूप का पालन करेगा जिसमें आठ टीमों को दो समूहों में विभाजित किया जाएगा, और टूर्नामेंट प्रारूप में एक राउंड-रॉबिन ग्रुप चरण, उसके बाद सुपर फ़ोर राउंड-रॉबिन चरण और फिर फ़ाइनल शामिल होगा।

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान

ग्रुप बी: अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हांगकांग

एशिया कप 2025 का पूरा कार्यक्रम

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरणों का कार्यक्रम सितंबर के दो हफ़्तों तक चलने की उम्मीद है, जिसके बाद सुपर फ़ोर मैच होंगे।

ग्रुप ए

तारीख   मैच स्थल    समय (आईएसटी)

10 सितंबर भारत बनाम यूएई दुबई शाम 7:30 बजे

12 सितंबर पाकिस्तान बनाम ओमान अबू धाबी शाम 7:30 बजे

14 सितंबर भारत बनाम पाकिस्तान दुबई शाम 7:30 बजे

15 सितंबर यूएई बनाम ओमान अबू धाबी शाम 7:30 बजे

17 सितंबर पाकिस्तान बनाम यूएई दुबई शाम 7:30 बजे

19 सितंबर भारत बनाम ओमान अबू धाबी शाम 7:30 बजे

ग्रुप बी

तारीख,     मैच स्थल,      समय (आईएसटी)

9 सितंबर, अफ़ग़ानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, शाम 7:30 बजे

11 सितंबर, बांग्लादेश बनाम हांगकांग, दुबई, शाम 7:30 बजे

13 सितंबर, श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, अबू धाबी, शाम 7:30 बजे

15 सितंबर, श्रीलंका बनाम हांगकांग, दुबई, शाम 7:30 बजे

16 सितंबर, बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान, अबू धाबी, शाम 7:30 बजे

18 सितंबर, श्रीलंका बनाम अफ़ग़ानिस्तान, दुबई, शाम 7:30 बजे

सुपर फ़ोर

तारीख    मैच स्थल    समय (आईएसटी)

20 सितंबर ग्रुप बी क्वालीफायर 1 बनाम ग्रुप बी क्वालीफायर 2 एनए 7:30 अपराह्न

21 सितंबर ग्रुप ए क्वालीफायर 1 बनाम ग्रुप ए क्वालीफायर 2 एनए 7:30 अपराह्न

23 सितंबर ग्रुप ए क्वालीफायर 1 बनाम ग्रुप बी क्वालीफायर 2 एनए 7:30 अपराह्न

24 सितंबर ग्रुप बी क्वालीफायर 1 बनाम ग्रुप ए क्वालीफायर 2 एनए 7:30 अपराह्न

25 सितंबर ग्रुप ए क्वालीफायर 2 बनाम ग्रुप बी क्वालीफायर 2 एनए 7:30 अपराह्न

26 सितंबर ग्रुप ए क्वालीफायर 1 बनाम ग्रुप बी क्वालीफायर 1 एनए 7:30 अपराह्न

28 सितंबर को फाइनल मैच शाम 7:30 बजे होगा।

एशिया कप 2025 की तारीख और समय सारिणी आयोजन के करीब आने पर अंतिम रूप दे दी गई है। कार्यक्रम और मैच सूची एक व्यस्त समय-सीमा के अनुरूप होगी, जिसमें कई उच्च तीव्रता वाले मैच होंगे, विशेष रूप से सुपर फोर चरण में, तथा अंतिम मैच सितंबर 2025 के अंत में होगा।

