Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच पल्लियागुरुगे और रहमान होंगे अंपायर, एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे रेफरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2025 13:46 IST2025-09-08T13:44:47+5:302025-09-08T13:46:46+5:30

file photo

Highlightsअफगानिस्तान के अहमद पाकतीन और इजातुल्लाह सफी है।पल्लियागुरुगे और रहमान इस मैच में मैदानी अंपायर होंगे।ग्रुप चरण के लिए मैच अधिकारियों की नियुक्ति की पुष्टि की।

Asia Cup 2025: अनुभवी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन और एंडी पाइक्रॉफ्ट मंगलवार से शुरू हो रहे एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में अधिकारियों के पैनल का नेतृत्व करेंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने सोमवार को टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के लिए मैच अधिकारियों की नियुक्ति की पुष्टि की। अंपायरों के पैनल में भारत के वीरेंद्र शर्मा और रोहन पंडित के अलावा श्रीलंका के रवींद्र विमलसिरी और रुचिरा पल्लियागुरुगे भी शामिल हैं। ग्रुप चरण के लिए नामित अन्य अंपायरों में अफगानिस्तान के अहमद पाकतीन और इजातुल्लाह सफी है।

पाकिस्तान के आसिफ याकूब और फैसल अफरीदी तथा बांग्लादेश के गाजी सोहेल और मसूदुर रहमान शामिल हैं। पाइक्रॉफ्ट 14 सितंबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में मैच रेफरी की भूमिका निभाएंगे। पल्लियागुरुगे और रहमान इस मैच में मैदानी अंपायर होंगे।

