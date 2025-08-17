Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने अपनी 17 सदस्यीय टीम घोषित का किया ऐलान, बाबर और रिज़वान टीम में नहीं

Pakistan Squad for Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को जगह नहीं मिली है। हालाँकि, शाहीन शाह अफरीदी सलमान अली आगा की अगुवाई वाली टीम का हिस्सा हैं और यही खिलाड़ी यूएई और अफ़ग़ानिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला में भी हिस्सा लेंगे।

कभी पाकिस्तान की बल्लेबाजी के केंद्र रहे बाबर और रिज़वान ने दिसंबर 2024 के बाद से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है और इस प्रारूप में अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के पिछले सीज़न में बाबर ने 128.57 के स्ट्राइक रेट से केवल 288 रन बनाए थे, जबकि रिज़वान ने 139.54 के स्ट्राइक रेट से 367 रन बनाए थे।

हालाँकि मेन इन ग्रीन बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज़ हार गया, लेकिन उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए जीत हासिल की। वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टी20 मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद, शाहीन ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है। यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ 29 अगस्त से शारजाह में शुरू होगी।

🚨 BABAR AZAM AND MOHAMMED RIZWAN DROPPED FROM PAKISTAN'S ASIA CUP SQUAD. 🚨 pic.twitter.com/92S416SsNG — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 17, 2025

एशिया कप 2025 और त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम

सलमान आगा की टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ओमान के खिलाफ करेगी। उनका मुख्य मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया के खिलाफ इसी मैदान पर होगा। 2023 के संस्करण में टीम इंडिया को श्रीलंका और भारत से हार के बाद ग्रुप चरण से बाहर होना पड़ा था, जो 50 ओवरों की प्रतियोगिता के अंतिम विजेता थे। पाकिस्तान अपने हालिया प्रदर्शन को देखते हुए 2025 के संस्करण की शुरुआत एक बड़े अंडरडॉग के रूप में करेगा, लेकिन त्रिकोणीय श्रृंखला में जीत से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा।