Asia Cup 2025, IND vs PAK Final: पाक के साथ मुकाबले से पहले मुसीबत में घिरी टीम इंडिया, हार्दिक-अभिषेक हुए चोटिल

Asia Cup 2025, IND vs PAK Final: एशिया कप में पाकिस्तान के साथ फाइनल मुकाबला खेलने से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है। श्रीलंका के साथ शुक्रवार 26 सितंबर को खेले गए मुकाबले में हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। वहीं, स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा भी दिक्कतों से घिरे नजर आए।

अपडेट देते हुए भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ऐंठन की समस्या है और शुक्रवार रात और शनिवार सुबह उनकी जाँच की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल के लिए उनकी उपलब्धता पर अंतिम रिपोर्ट तय की जाएगी।

दरअसल, शुक्रवार को श्रीलंका की पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद, जिसमें उन्होंने कुसल मेंडिस को शून्य पर आउट कर दिया था, पांड्या अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए।

🚨 Hardik Pandya set to be assessed today in the lead-up to the #AsiaCup2025 final after suffering cramps in the match against Sri Lanka pic.twitter.com/9u5jHVzNzn — Cricbuzz (@cricbuzz) September 27, 2025

पांड्या पारी के बाकी बचे समय में मैदान पर नहीं लौटे और फाइनल में दो दिन से भी कम समय बचा होने के कारण, भारतीय प्रशंसकों में चिंता की स्थिति थी।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने मीडिया से कहा, "हार्दिक को ऐंठन की समस्या थी; आज रात और कल सुबह उनकी जाँच की जाएगी। उसके बाद हम इस पर फैसला लेंगे।"

मोर्कल मैच के बाद की प्रस्तुति में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दोहरा रहे थे। स्टार भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी श्रीलंका की पारी के दूसरे हाफ में पूरी तरह से बाहर रहे। नौवें ओवर के दौरान वह पहली बार असहज दिखे, दौड़ते समय उनकी दाहिनी जांघ में चोट लग गई।

अभिषेक दसवें ओवर में मैदान से बाहर चले गए, कुछ ही देर पहले पथुम निसांका के छक्के को डेड बॉल करार दिया गया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के रन-अप शुरू करने से पहले वह मैदान से बाहर नहीं गए थे।

पंड्या की तरह, अभिषेक ने भी बाकी पारी में ऐंठन से राहत पाने के लिए बर्फ से सिकाई और अचार का जूस पिया।

भारत के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह, शिवम दुबे और जितेश शर्मा ने कई मौकों पर स्थानापन्न क्षेत्ररक्षकों की भूमिका निभाई। एक समय तिलक वर्मा भी मैदान छोड़कर चले गए, हालाँकि हाइड्रेशन ब्रेक के बाद वह फिर से मैदान में आ गए।

सुपर ओवर के कारण श्रीलंका के साथ मुकाबला अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर तक खिंचा, ऐसे में भारत को अब रविवार, 28 सितंबर को फिर से मैदान पर उतरने से पहले और भी कड़ी चुनौती का सामना करना होगा।

मोर्केल ने कहा, "लड़कों के लिए ज़रूरी है आराम करना। वे पहले से ही बर्फ़ के स्नान में हैं। मैच के तुरंत बाद ही उनकी रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है सोना और आराम करना। उम्मीद है कि उन्हें रात में अच्छी नींद आएगी।" मोर्केल ने आगे कहा, "लड़कों के लिए व्यक्तिगत पूल सत्र आयोजित किए जाएँगे। फिर रविवार को होने वाले बड़े मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से पहले कुछ मसाज भी की जाएगी। यह एक तेज़ बदलाव है, और समझदारी से खेलना ही सबसे ज़रूरी होगा।"