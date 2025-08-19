Asia Cup 2025: टीम की घोषणा के दौरान BCCI ने पत्रकार को पाकिस्तान पर सवाल उठाने से रोका, कहा- 'नो क्वश्चन ऑन पाकिस्तान'

Asia Cup 2025:बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को मंगलवार 19 अगस्त को मुंबई में एशिया कप टीम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के बारे में सवालों के जवाब देने से रोक दिया गया। अगरकर, जो भारत की एशिया कप 2025 टीम की घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, उन्हें सवाल का जवाब देने से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि ने रोक दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तीन बार आमने-सामने हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टेज के बाद 21 सितंबर को सुपर 4 और फाइनल में भी उनके आमने-सामने होने की संभावना है।

भारत ने एशिया कप टीम की घोषणा की

अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को भारत की एशिया कप 2025 टीम की घोषणा की। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है।

एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

