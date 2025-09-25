Asia Cup 2025: BCCI और PCB में तकरार, रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ BCCI ने ICC से की शिकायत; पाक ने सूर्या का किया विरोध

Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है ।

By अंजली चौहान | Updated: September 25, 2025 09:42 IST2025-09-25T09:42:42+5:302025-09-25T09:42:47+5:30

Asia Cup 2025 BCCI files complaint with ICC against Rauf and Sahibzada PCB complaint against Surya | Asia Cup 2025: BCCI और PCB में तकरार, रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ BCCI ने ICC से की शिकायत; पाक ने सूर्या का किया विरोध

Asia Cup 2025: BCCI और PCB में तकरार, रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ BCCI ने ICC से की शिकायत; पाक ने सूर्या का किया विरोध

googleNewsNext

Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में खेलने के दौरान बहस बाजी का दौर चल रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तानी क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के बीच हुए भड़काऊ व्यवहार को लेकर अब भारत ने आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आईसीसी को ईमेल मिल गया है।

अगर साहिबजादा और रऊफ इन आरोपों से लिखित रूप से इनकार करते हैं, तो आईसीसी की सुनवाई होने की उम्मीद है। दोनों खिलाड़ियों को अनुशासनात्मक सुनवाई के लिए आईसीसी एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है।

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और अपनी टीम की जीत को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित करने के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उनकी यह टिप्पणी 14 सितंबर के मैच के बाद आई थी।

पीसीबी का दावा है कि सूर्यकुमार की टिप्पणी "राजनीतिक" है, हालाँकि तकनीकी रूप से यह देखना बाकी है कि शिकायत आधिकारिक तौर पर कब दर्ज की गई थी, क्योंकि ऐसी शिकायतें उक्त टिप्पणी के सात दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।

रऊफ और साहिबजादा के 'भड़काऊ' इशारे

21 सितंबर के मैच के दौरान, रऊफ़ ने भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाने के लिए एक विमान को गिराए जाने का चित्रण किया था। भारतीय समर्थकों ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए थे। रऊफ़ ने 2022 में होने वाले टी20 विश्व कप के मैच के दौरान एमसीजी में तेज़ गेंदबाज़ की गेंद पर लगाए गए दो मैच जिताऊ छक्कों का ज़िक्र किया था।

मैच के दौरान, उन्होंने अपने गेंदबाज़ी स्पेल के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियाँ दीं, जिसका जवाब दोनों युवाओं ने अपने बल्ले से दिया। उसी मैच के दौरान, साहिबज़ादा ने अपने बल्ले को मशीन गन की तरह इस्तेमाल करते हुए बंदूक चलाने का इशारा किया, जिसकी व्यापक रूप से आलोचना हुई है।

मैच के बाद फरहान ने पत्रकारों से कहा, "उस समय वह जश्न बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज़्यादा जश्न नहीं मनाता। लेकिन अचानक मेरे दिमाग़ में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।"

Open in app
टॅग्स :Asia CupBCCIPCBICCIndia vs Pakistanएशिया कपबीसीसीआईआईसीसीभारत vs पाकिस्तान