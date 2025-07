Asia Cup 2025: एशिया कप 9 से 25 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, कन्फर्म

Asia Cup 2025: यह आधिकारिक है कि एशिया कप यूएई में खेला जाएगा। लंबे समय से विवादों, विवादों और बहसों में उलझी यह एशिया कप अब 9 से 28 सितंबर तक खेली जाएगी। यह घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने की है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नक़वी ने शनिवार (26 जुलाई) को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मुझे यूएई में एसीसी पुरुष एशिया कप 2025 की तारीखों की पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक चलेगा। हम क्रिकेट के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

JUST IN: The 2025 edition of the men's Asia Cup will take place in the UAE in September pic.twitter.com/4i1O7yv4xE