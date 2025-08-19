Asia Cup 2025: अश्विन ने एशिया कप 2025 टीम से श्रेयस अय्यर को बाहर किए जाने पर उठाए सवाल

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "चयन एक बेकार काम है। आपको किसी को मौका देना ही पड़ता है। जब आप उनसे बात करते हैं, तो आपको उनके चेहरे पर दिख रही उदासी और निराशा से गुज़रना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि किसी ने श्रेयस और जायसवाल से बात की होगी।"

Asia Cup 2025:  पूर्व क्रिकेटर आर. अश्विन ने श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को भारत की एशिया कप टीम से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए और उनकी अनुपस्थिति को ‘दुखद और अनुचित’ करार दिया।

अश्विन ने श्रेयस के इंडियन प्रीमियर लीग में हालिया प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जब उन्होंने पंजाब किंग्स को 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुँचाया था।

उन्होंने कहा, "श्रेयस ने क्या गलत किया... उन्होंने केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें जीत दिलाई। उन्हें नीलामी में भेजा गया। फिर उन्होंने 2014 के बाद पहली बार पंजाब को फाइनल में पहुँचाया। उन्होंने शॉर्ट बॉल की समस्या पर काबू पा लिया। वह आईपीएल में कगिसो रबाडा और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज़ों को आसानी से हिट कर रहे थे। मैं उनके और यशस्वी जायसवाल के लिए बेहद दुखी हूँ; यह बेहद अनुचित है।" 

श्रेयस ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में भारत के लिए टी20 फॉर्मेट में खेला था। केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल न होने के कारण उन्हें तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया था। हालाँकि, उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वनडे में वापसी की और बाद में उन्हें प्लेयर रिटेनरशिप में शामिल किया गया। अश्विन ने कहा, "श्रेयस की योग्यता देखिए। वह टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी की और कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने जीत दिलाई और आपको जीत दिलाई।"

गौरतलब है कि शुभमन गिल, जो टी20 विश्व कप 2024 के दौरान केवल स्टैंडबाय में थे, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन के बाद मंगलवार को घोषित 15 सदस्यीय टीम में उप-कप्तान के रूप में जगह बनाने में कामयाब रहे। अश्विन ने कहा, "अगर जवाब यह है कि शुभमन गिल ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तो श्रेयस भी बेहतरीन फॉर्म में हैं। ओवल में पिछले मैच में मुश्किल पिच पर जायसवाल की पारी... वह भी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। तो आप इसका जवाब कैसे दे सकते हैं?

उन्होंने कहा,  "जब आपके पास जायसवाल तीसरे सलामी बल्लेबाज़ के रूप में हैं, तो आपने विश्व कप विजेता टीम से एक व्यक्ति को हटाकर शुभमन गिल को टीम में शामिल किया है। मेरा मतलब है, मैं शुभमन के लिए खुश हूँ, लेकिन मैं श्रेयस और जायसवाल दोनों के लिए बहुत दुखी हूँ। ‘यह दोनों के लिए उचित नहीं है।’’

