एशियाई वर्चस्व के लिए टीम इंडिया की कोशिश 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ शुरू होगी, जिसमें भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को होगा।

By रुस्तम राणा | Updated: September 7, 2025 19:05 IST2025-09-07T19:05:21+5:302025-09-07T19:05:28+5:30

Asia Cup 2025: अर्शदीप सिंह इतिहास रचने के कगार पर, इस उपलब्धि से महज़ एक विकेट दूर

Asia Cup 2025: भारत आगामी एशिया कप 2025 की तैयारी कर रहा है, जो 9 से 28 सितंबर तक दुबई में आयोजित होगा। इस बीच, बाएँ हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह 100 टी20I विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय बनने की दहलीज़ पर हैं, और कुल मिलाकर, वह ऐसा करने वाले 25वें भारतीय होंगे।

26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तक 63 टी20I मैचों में 18.30 की औसत से 99 विकेट लिए हैं, जहाँ उन्होंने 8.29 की इकॉनमी से रन दिए हैं और दो बार चार विकेट भी लिए हैं। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 है, जो उन्होंने पिछले साल टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण के मैच में यूएसए क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया था।

यह तेज़ गेंदबाज़ निरंतरता का प्रतीक है, जिसने अपनी लाइन, लेंथ और स्विंग से बल्लेबाज़ों को परेशान किया है। 2024 के टी20 विश्व कप के बाद से, इस तेज़ गेंदबाज़ ने 11 मैचों में हिस्सा लिया है और 15.15 की औसत से 20 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/14 रहा है, जबकि उनका इकॉनमी रेट 7.87 रहा है।

अर्शदीप इस साल की शुरुआत में पाँच टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम का हिस्सा थे। प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों ने काफ़ी अटकलें लगाई थीं कि अर्शदीप आखिरकार अपनी पहली टेस्ट कैप हासिल करेंगे और लाल गेंद के प्रारूप में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

हालांकि, पहले तीन टेस्ट मैचों में टीम में जगह न मिलने के बाद उनका इंतज़ार जारी रहा और मैनचेस्टर में चौथे मैच से पहले उनके हाथ में चोट लगने के बाद यह उम्मीद भी धूमिल हो गई।

एशियाई वर्चस्व के लिए टीम इंडिया की कोशिश 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ शुरू होगी, जिसमें भारत-पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 14 सितंबर को होगा। भारत अपना आखिरी लीग मैच 19 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा। सुपर 4 चरण 20 सितंबर से शुरू होगा।

ग्रुप चरण के बाद, टूर्नामेंट सुपर 4 में जाएगा, जहाँ प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी। अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है, तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे। अगर भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके सुपर 4 मुकाबलों में से एक अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे। सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा। दुबई फाइनल की मेजबानी करेगा, जो 28 सितंबर को होना है।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम 

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।

