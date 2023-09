Asia Cup 2023: कोलंबो में बारिश के कारण टीम इंडिया इनडोर नेट पर अभ्यास करने को मजबूर, देखें तस्वीरें

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कोलंबो में इनडोर नेट्स पर अभ्यास किया यह हाई वोल्टेज मैच 10 सितंबर को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा हालाँकि, पूरे सप्ताह कोलंबो में बारिश की संभावना जताई गई है

Asia Cup 2023: रविवार, 10 सितंबर को एशिया कप 2023 के सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कोलंबो में इनडोर नेट्स पर अभ्यास किया। यह मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। हालाँकि, पूरे सप्ताह कोलंबो में बारिश की भविष्यवाणी के साथ, पूर्ण मैच की संभावना कम है। दो शीर्ष टीमों के बीच टूर्नामेंट का आखिरी मैच भी सिर्फ एक पारी के बाद रद्द कर दिया गया था।

बीसीसीआई ने इनडोर नेट्स की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'टीम इंडिया ने आज कोलंबो में एनसीसी में इनडोर नेट्स सेशन किया।' खिलाड़ी इनडोर नेट का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि बाहर बारिश हो रही है। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले के बाद एशिया कप में दो दिन का ब्रेक है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें शेष मैच खेलने के लिए श्रीलंका के लिए उड़ान भरें और हवाई यात्रा से पहले लाहौर में पूरा खेल खेलने से उबरने के लिए उनके पास पर्याप्त समय हो।

विश्व नंबर 1 पाकिस्तान ने अब तक लगातार पांच मैच जीते हैं। उन्होंने एशिया कप में नेपाल और फिर बांग्लादेश को हराने से पहले पिछले महीने द्विपक्षीय श्रृंखला में अफगानिस्तान को 3-0 से हराया था। भारत के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अब पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले में भारत को हराना चाहेगी।

अगर भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में बारिश होती है तो भी बाबर आजम की टीम खुश होगी। वे खेल से एक अंक एकत्र करेंगे और फाइनल की ओर अपनी दौड़ जारी रखेंगे। सुपर 4 ओपनर में बांग्लादेश को हराने के बाद मिले दो अंकों ने उन्हें अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।

#TeamIndia had an indoor nets session at the NCC in Colombo today. 📸 #AsiaCup2023pic.twitter.com/UhkB64L2Wp