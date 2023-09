Asia Cup 2023: भारत-पाकिस्तान मैच के लिए रिजर्व डे फैसले पर श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दी प्रतिक्रिया, कही ये बात

Highlights भारत-पाक मैच में बारिश ने डाला खलल भारत-पाक मैच के लिए रिजर्व डे की घोषणा श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपनी प्रतिक्रिया दी

Asia Cup 2023: एशिया कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के ऐतिहासिक मैच में मौसम के मिजाज को देखते हुए रिजर्व डे रखने का फैसला किया गया है।

एशिया क्रिकेट परिषद ने भारत-पाक मैच के लिए 10 सितंबर को होने वाले चार मैच के लिए सुरक्षित दिन (रिजर्व डे) रखा गया है। इस फैसले के सामने आने के बाद पहली बार श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के मुख्य कोचों द्वारा एशिया कप सुपर फोर चरण में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए एक आरक्षित दिन जोड़ने के एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के फैसले पर अपनी शंका व्यक्त करने के बाद यह बात सामने आई है।

एशिया कप सुपर 4 चरण में भारत पाकिस्तान प्रतियोगिता के लिए एक आरक्षित दिन जोड़ा गया है जिससे एशिया कप खेलने की स्थिति को प्रभावी ढंग से संशोधित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए, निर्णय सभी चार भाग लेने वाली टीमों और एसीसी की सहमति से लिया गया था।

श्रीलंका ने ट्वीट कर लिखा, "एशिया कप सुपर 4 चरण की भारत-पाकिस्तान प्रतियोगिता के लिए आरक्षित दिन सुपर 4 प्रतिस्पर्धी टीमों के सभी चार सदस्य बोर्डों के परामर्श से लिया गया था। तदनुसार, एसीसी ने टूर्नामेंट की खेल स्थितियों को प्रभावी ढंग से संशोधित किया सहमत परिवर्तन को प्रभावित करें। #AsiaCup2023"

The reserve day for the India-Pakistan contest of the Super 11 Asia Cup Super 4 stage was taken in consultation with all four member boards of the Super 4 competing teams.



Accordingly, the ACC effectively revised the playing conditions of the tournament to effect the agreed-upon…