Asia Cup 2023: पाकिस्तान ने एशिया कप टीम में किया बदलाव, मध्यक्रम के बल्लेबाज को 17 सदस्यीय टीम में किया शामिल

Highlights मध्यक्रम के बल्लेबाज सऊद शकील को पाकिस्तान की एशिया कप टीम में शामिल किया गया इसके अलावा तय्यब ताहिर को ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में नामित किया गया है पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल से खेलेगा

Asia Cup 2023: पाकिस्तान ने अपनी एशिया कप 2023 टीम में एक अतिरिक्त खिलाड़ी शामिल किया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज सऊद शकील को पाकिस्तान की एशिया कप टीम में शामिल किया गया है और तय्यब ताहिर को ट्रैवलिंग रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। शकील शुरुआती 17 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं थे और अफगानिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए वनडे टीम के 18वें सदस्य थे।

ताहिर, जो शुरुआत में टीम में थे, ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में एक भी मैच नहीं खेला। वह एशिया कप के दौरान रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम के साथ यात्रा करेंगे। अफगानिस्तान श्रृंखला के लिए एकदिवसीय टीम में वापसी करने वाले शकील ने केवल एक अकेला मैच खेला, जिसमें उन्होंने नौ रन बनाए।

पाकिस्तान एशिया कप में अपना पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में नेपाल से खेलेगा। टीम 27 अगस्त को मुल्तान पहुंचेगी, जिसमें बाबर आजम, इमाम उल हक और नसीम शाह सोमवार शाम को समूह में शामिल होंगे। टीम भारत के खिलाफ 2 सितंबर को श्रीलंका में खेलेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहला देश था, जिसने आगामी एशिया कप के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी।

Saud Shakeel added in Pakistan's squad for Asia Cup



Read more ➡️ https://t.co/LNe5k5NCjE#AsiaCup2023