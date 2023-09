Asia Cup 2023 india vs pakistan: पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की तिकड़ी के सामने भारतीय बल्लेबाज, कौन मारेगा बाजी, कल है महामुकाबला, मैच कब और कहां मुफ़्त में लाइव देखें?

Highlights हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान के धुरंधर तेज आक्रमण से होगा। अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले विश्व कप में भाग ले रही टीमों की तैयारी के लिये अहम होगा। आयोजकों और क्रिकेटप्रेमियों के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला सब मुकाबलों से बढ़कर रहता आया है।

Asia Cup 2023 india vs pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच कल महामुकाबला देखने को मिलेगा। एशिया कप में चार साल में पहली बार वनडे मैच में आमने-सामने होने के लिए तैयार हैं। आखिरी बार दोनों टीमें वनडे में एक-दूसरे के खिलाफ 2019 विश्व कप में खेली थीं, जहां भारत ने 89 रन की शानदार जीत दर्ज की थी।

पिछले पांच वनडे मैचों में भारत-पाक आमने-सामने रहे। 4-1 से आगे है। एकमात्र हार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में ओवल में हुई थी। मैच शनिवार, 2 सितंबर को खेला जाएगा। कैंडी के पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप ए मैच दोपहर 3:00 बजे (IST) शुरू होगा। टॉस दोपहर 2:30 बजे होगा।

Babar Azam has commented on Virat Kohli's high praise for him 🗣 #AsiaCup2023 https://t.co/hD67zMBCWO

भारत बनाम पाकिस्तानः भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2023 ग्रुप ए मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर किया जाएगा।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल , शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला शफीक, फखर जमां, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी , सऊद शकील, तैयब ताहिर।

🇵🇰 🇮🇳 🇧🇩 🇱🇰 🇦🇫 🇳🇵



The battle for Asian supremacy begins today 💥



All you need to know about Asia Cup 2023 👇https://t.co/wY1UHPfJJy