Asia Cup 2023: एशिया कप 31 अगस्त से शुरू, 6 टीम और 13 मुकाबले, जानें फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा, देखिए टीम इंडिया शेयडूल

Asia Cup 2023: एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने सोमवार को पुष्टि की कि एशिया कप 2023 टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट पाकिस्तान में चार मैचों के साथ शुरू होगा। एसीसी हाइब्रिड मॉडल की स्वीकृति दी है। इस साल टूर्नामेंट एकदिवसीय प्रारूप में खेला जाएगा।

अंतिम नौ मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला भी श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप 2023 भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हैं। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद श्रीलंका डिफेंडिंग एशिया कप चैंपियन है।

Asia Cup 2023 will be held from 31st August to 17th September 2023 and will see the elite teams from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, and Nepal, compete in a total of 13 exciting ODI matches.

