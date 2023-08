Asia Cup 2023: श्रीलंका ने एशिया कप के लिए की टीम की घोषणा, बिनुरा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, दुशान हेमंथा की श्रीलंका टीम में वापसी

Highlights श्रीलंका की एशिया कप टीम चोटों के कारण बुरी तरह कमजोर हो गई है जिससे प्रमुख खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा है श्रीलंका क्रिकेट टीम अपना पहला मैच गुरुवार को पल्लेकेले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा

Asia Cup 2023: श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार को एशिया कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। सीमर्स बिनुरा फर्नांडो और प्रमोद मदुशन के साथ-साथ ऑलराउंडर दुशान हेमंथा ने बुधवार से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए श्रीलंकाई टीम में वापसी की। श्रीलंका की एशिया कप टीम चोटों के कारण बुरी तरह कमजोर हो गई है, जिससे प्रमुख खिलाड़ियों को प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा है।

फर्नांडो और मदुशन दुष्मंथा चमीरा (पेक्टोरल टियर), दिलशान मदुशंका (तिरछा टियर) और लाहिरू कुमारा (साइड-स्ट्रेन) के आदर्श प्रतिस्थापन के रूप में आते हैं, जिन्हें विभिन्न चोटों के कारण दरकिनार कर दिया गया है। जहां तक हेमंथा का सवाल है, वह स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा की जगह लेंगे, जो जांघ में खिंचाव से जूझ रहे हैं।

15 सदस्यीय इकाई की कप्तानी दासुन शनाका करेंगे जबकि सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस उनके डिप्टी होंगे। टीम की बल्लेबाजी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, चयन के लिए उपलब्ध होने के बावजूद, अविष्का फर्नांडो पिछले सप्ताह सीओवीआईडी ​​से संक्रमित होने के कारण चूक गए। श्रीलंका क्रिकेट टीम अपना पहला मैच गुरुवार को पल्लेकेले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा।

