Asia Cup 2022: एशिया कप से पहले बाबर आजम से मिले विराट कोहली, वीडियो वायरल, देखें

Highlights टीम इंडिया को पहला मैच 28 अगस्त को पाकिस्तान से खेलना है। चार सितंबर को सुपर फोर चरण में दूसरा मुकाबला हो सकता है। भारत और पाक के बीच हमेशा अलग ही होता है।

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में महामुकाबला 28 अगस्त को है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम 28 अगस्त को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। फैंस की निगाहें उस मैच पर है। भारत और पाक के बीच हमेशा अलग ही होता है।

इस बीच बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक-दूसरे से मिल रहे हैं। फैंस भी तारीफ की पुल बांध रहे हैं। बड़े मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ी दुबई में एक-दूसरे से मिले।

