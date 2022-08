Asia Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी कर यादगार किस्सा सुनाया, देखें

Highlights कई वर्षों पहले मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखने कराची गई थी। भारत जीता। जितने नेता गए थे, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के, सब खुशी से कूदने लगे थे। 28 अगस्त को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का मैच है।

Asia Cup 2022:कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एशिया कप में पाकिस्तान के साथ रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘मेरा एक बहुत यादगार क्षण है। कई वर्षों पहले मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखने कराची गई थी।

भारतीय क्रिकेट टीम को Asia Cup 2022 के मैच के लिए शुभकामनाएं।



Best wishes to team India for tomorrow's match.#INDvsPAKhttps://t.co/YBhC6pu1ej